Volkswagen ja Ford ryhtyvät yhteistyöhön – luvassa pakettiautoja ja avolavamalleja

Autonvalmistajat Volkswagen ja Ford perustavat maailmanlaajuisen yhteenliittymän parantaakseen kilpailukykyään. Allianssiin ei sisälly ristikkäisiä omistussuhteita autojättien välillä.

Tarkoitus on tuoda markkinoille keskikokoinen pickup- eli avolavamalli vuonna 2022. Sen jälkeen on luvassa pakettiautomalleja Euroopan markkinoille.

Yhtiöt aikovat myös tutkia yhteistyömahdollisuuksia sähköautoissa, autonomisissa ajoneuvoissa ja liikkuvuuspalveluissa.

Volkswagenin toimitusjohtaja Herbert Diessin mukaan yhteenliittymästä tulee "kulmakivi pyrkimyksissämme parantaa kilpailukykyä".

Yhteenliittymää johtaa yhteinen komitea, jota johtavat molempien yhtiöiden toimitusjohtajat eli Diess ja Fordin Jim Hackett. Ford suunnittelee ja rakentaa molempien yhtiöiden keskikokoiset avolavamallit sekä isommat pakettiautot. Volkswagen kehittää pienempää pakettiautoa.

Volkswagen on viime vuosina kärvistellyt dieseljupakan jälkimainingeissa ja on joutunut maksamaan miljardien sakkoja ja korvauksia. Ford on kertonut tavoittelevansa yli 25 miljardin dollarin säästöjä vuoteen 2022 mennessä.

Molemmat yhtiöt odottavat, että yhteenliittymä parantaa niiden tuloksia vuodesta 2023 eteenpäin.