Vuoden perheyrityksen palkinto meni Koneelle

Perheyritysten liitto on palkinnut Kone Oyj:n vuoden perheyrityksenä. Palkintolautakunta kiinnitti huomiota Koneen taloudelliseen menestykseen ja piti merkittävänä myös omistajaperheen vahvaa ja näkyvää sitoutumista yhtiöön.

– Perheyrityspalkinto tuo näkyväksi perheen ja yritystoiminnan yhdistämisen, se on välillä haasteellista, mutta kuitenkin mahdollista. Kone Oyj on tästä hyvä esimerkki: se on pystynyt uudistumaan vuosikymmenien aikana ja on Suomen mittakaavassa erittäin merkittävä ja menestynyt yritys, Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen sanoi tiedotteessa.

Perheyritysten liiton mukaan palkinto jaetaan menestyneelle perheyritykselle, jossa toteutuvat jatkuvuus, avoimuus, perhekeskeisyys ja luottamus.

– Reilun sadan vuoden aikana olemme kasvaneet kansainväliseksi pörssiyhtiöksi, mutta arvomme ja asenteemme ovat säilyneet perheyrityksen kaltaisina. Koneen sisällä tämä tunnetaan hyvin, ja olen iloinen, että se näkyy myös ulkopuolelle, sanoi Koneen hallituksen jäsen Iiris Herlin.

Aikaisempina vuosina palkinnon ovat saaneet muun muassa Paulig, Kiilto Family, Harvia ja Ponsse.