Vapaarahoitteisten vuokra-asuntojen vuokrat nousivat alkuvuonna eniten Turussa, kertoo Tilastokeskus. Turussa vuokriin tuli viime vuoden alkuneljännekseen verrattuna 1,4 prosentin korotus.

Koko maassa vuokrat nousivat keskimäärin 0,9 prosenttia, pääkaupunkiseudulla tasan prosentin.

Keskimääräinen neliövuokra oli koko maassa 14,6 euroa, pääkaupunkiseudulla 19 euroa. Helsingin kalleimmalla alueella neliövuokra oli keskimäärin 22,1 euroa.

Suurista kaupungeista Oulu tarjosi edullisimman vuokratason, 12,7 euroa neliö. Seuraavaksi halvin suuri kaupunki on Lahti, jossa keskivuokrat olivat 13,2 euroa neliöltä.

Uudet vuokrasopimukset ovat vanhoja kalliimpia. Viimeisen puolen vuoden aikana solmituissa uusissa vuokrasuhteissa helsinkiläinen vuokraneliö maksoi 22 euroa, tamperelainen 15,4 euroa ja turkulainen 14,6 euroa.

Tilastokeskuksen mukaan vuokrien vuosinousu on kuitenkin viime vuosina hidastunut eri puolilla maata. Verrattuna vuoteen 2015 vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat nousseet eniten Vantaalla ja Turussa. Vantaalla nousua on kertynyt tällä jaksolla 6,5 prosenttia, Turussa 6,2 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla saman jakson nousu on ollut 5,4 prosenttia. Koko maan tasolla vuokrat ovat nousseet 4,7 prosenttia.

Asuntojen neliöhinnat kulkevat eri tahtiin

Vuokrat ovat kehittyneet eri tavalla kuin asuntojen myyntihinnat. Tilastokeskuksen viime viikolla julkistamien tietojen mukaan asuntojen hinnat olivat viitevuodesta 2015 lähtien nousseet koko maan tasolla kaksi prosenttia.

Pääkaupunkiseudulla nousua kertyi samalla jaksolla 7,3 prosenttia, Helsingissä 11,1 prosenttia. Muu maa ilman pääkaupunkiseutua koki sitä vastoin laskua – asuntojen hinnat olivat vuoteen 2015 verrattuna 2,8 prosenttia alemmat.