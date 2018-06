Vuokrat voivat laskea Jyväskylän vähemmän suosituilla alueilla

Jyväskylään valmistuu sen verran rivakasti vuokra-asuntoja, että Jyväskylässä ei ole vuokrien nousupaineita. SKV Kiinteistövälityksen ja Realia Asuntovuokrauksen myyntijohtaja Sami Nivala arvioi, että joillakin vähemmän suosituilla alueilla vuokrat saattavat jopa laskea.

– En usko, että Jyväskylässä tarvitaan ensi syksynä hätämajoitusta opiskelijoille, hän sanoo.

Vuokraovi.comin palvelussa on nyt tarjolla noin 800 vuokra-asuntoa Jyväskylässä, kun määrä on viime marraskuusta lähtien yleensä vaihdellut 700 asunnon molemmin puolin.

Nivala arvioi, että lisätarjonta vetää asukkaita erityisesti soluasunnoista yksiöihin.

Vaikka Jyväskylään on rakennettu viime vuonna paljon yksiöitä, Jyväskylän nykyisestä vuokra-asuntotarjonnasta puolet on kaksioita ja vain neljännes yksiöitä. Kolmioiden osuus on 22 prosenttia ja isompien asuntojen vain kaksi prosenttia.

– Isoja vuokra-asuntoja on niukasti. Toivottavasti rakentamisessa vähitellen palataan perinteisiin huoneistokokoihin, Nivala sanoo.

Jyväskylässä valmistuneiden asuntojen keskikoko laski viime vuonna jo alle 40 neliön. Nivalan mielestä olisi hyvä, jos keskikoko nousisi takaisin yli 50 neliön.

Kolmannes Jyväskylän vuokra-asunnoista on valmistunut vuoden 2010 jälkeen. Tarjolla olevista vuokra-asunnoista jo liki puolet on tehty 2000-luvulla.