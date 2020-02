Vuokraturva: Vuokra-asuntopula väistymässä ainakin hetkellisesti koko maassa

Vuokra-asuntopula on ainakin hetkellisesti väistymässä koko Suomessa, arvioi vuokravälittäjä Vuokraturva . Pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella helpotus saattaa kuitenkin olla väliaikaista. Pienistä yksiöistä on edelleen pulaa, koska niitä rakennetaan selvästi kaksioita ja kysyntää vähemmän.

Vuokraturva uskoo, että muualla Suomessa vuokra-asuntopulaa tuskin tullaan enää näkemään. Vuokra-asuntojen tarjonta on asuntosijoitusbuumin takia kasvanut voimakkaasti, ja samaan aikaan kysynnän kasvu on pysähtynyt.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat ovat markkinatilanteen tasapainottumisesta huolimatta edelleen nousseet. Tilastokeskuksen loka-joulukuun tilastojen mukaan vuokrat nousivat eniten pääkaupunkiseudulla.

Vuokraturvan mukaan pääkaupunkiseudulla, Tampereella, Turussa ja Oulussa vuokramarkkinat ovat vuodenaikaan nähden kohtalaisen vilkkaat. Vuokrapyynnöt ovat talvella maltillisempia kuin sesonkiaikaan kesällä ja syksyllä. Vaihtoehtoja on nyt vuokralaisella enemmän, kun hakijoita ja kilpailua on vähemmän.

Suurimmissa kasvukeskuksissa vuokra-asumisen suosiota lisää asuntojen hintojen nousu, joka vaikeuttaa ensiasunnon ostajien ja muualta Suomesta muuttavien pääsyä kiinni omistusasuntoon.

– Perheasuntojen kysyntä on kasvanut lähes koko maassa, osin koska tarjontaa on paljon ja vuokratasot maltillisia. Nykyään on aiempaa yleisempää, että uudelle paikkakunnalle muuttava lapsiperhe muuttaa ainakin aluksi vuokralle, Vuokraturva kertoo tiedotteessa.