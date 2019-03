Vuokraturvan Timo Metsola iloitsee Jyväskylän vuokramarkkinoista – monessa pienemmässä kaupungissa uhkana ikuinen laskukierre

Asuntojen vuokrat jatkoivat nousuaan viime vuonna, mutta tahti oli hitaampaa kuin edellisinä vuosina. Tilastokeskuksen mukaan asuntojen vuokrat kohosivat viime vuonna keskimäärin 1,1 prosenttia toissa vuodesta.

Vuokraturvan hallituksen puheenjohtaja Timo Metsola kertoo, että myös alueelliset erot ovat kaventuneet. Pääkaupunkiseudun ero muihin kasvukeskuksiin ei ollut viime vuonna enää niin selvä kuin takavuosina.

– Hämmästyttävintä on kuitenkin se, kuinka pieni oli ero pääkaupunkiseudun ja alle 20 000 asukkaan paikkakuntien vuokrien nousuprosenteissa vanhoissa vuokrasuhteissa, Metsola kirjoittaa markkinakommentissaan.

Vapaarahoitteisten asuntojen vuokrat kohosivat pääkaupunkiseudulla keskimäärin 1,6 prosenttia ja muualla maassa 1,3 prosenttia. Pääkaupunkiseudulla keskivuokra vapaarahoitteisessa asunnossa oli viime vuonna 18,66 euroa neliöltä ja muualla maassa 11,85 euroa neliöltä.

Metsolan mukaan tyypillisillä alle 20 000 asukkaan paikkakunnilla vuokrankorotukset ovat olleet suhteettoman kovia.

– Selittävä tekijä on todennäköisesti se, että korotukset eivät perustu paikalliseen markkinatilanteeseen vaan vuokrasopimuksen laatimisen yhteydessä kirjattuun vuokrankorotusehtoon.

Yleistä on kirjata vuokrasopimukseen 2–2,5 prosentin vuosittainen korotus, oli markkinatilanne mikä tahansa.

Metsola arvioi, että suuri haaste piilee keskisuurissa kaupungeissa kuten Savonlinnassa, Varkaudessa, Forssassa ja Kemissä. Niitä uhkaa joutuminen ikuiseen hintojen laskukierteeseen.

Osassa suurempiakin kaupunkeja – Kotkassa, Porissa, Hämeenlinnassa ja Kouvolassa – pitkäksi aikaa tyhjilleen jäävien vuokra-asuntojen määrä on kasvussa.

Markkina paremmin tasapainossa

Metsola pitää ilahduttavana sitä, että Tampereen, Turun, Oulun, Jyväskylän ja Kuopion vuokramarkkinat ovat tällä hetkellä tasapainossa.

Vilkkaan rakentamisen jäljiltä Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla on tarjolla runsaasti vuokra-asuntoja. Pienten yksiöiden vuokrat nousevat edelleen, koska niistä on pulaa. Kaksioita sen sijaan on rakennettu niin nopeasti ja paljon, että niistä on paikoin ylitarjontaa.

– Vaikka myös vuokra-asumisen suosio on kasvanut ja muuttovoitto lisäksi suurta, markkina on silti paremmin tasapainossa kuin muutamia vuosia sitten. Kokonaisuutena katsoen pääkaupunkiseudun vuokra-asuntopula on jo helpottamassa, Metsola kirjoittaa.