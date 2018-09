Vuorineuvos Reijo Karhinen esittelee maatalouden tulevaisuuspohdintoja

OP-ryhmän entinen pääjohtaja, vuorineuvos Reijo Karhinen esittelee tänään väliaikaraporttia maatalouden kannattavuudesta. Karhinen selvittää asiaa pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja maatalousministeri Jari Lepän (kesk.) toimeksiannosta.

Karhinen on kesän aikana kuullut viljelijöitä ja ruokaketjun muita osapuolia eri puolilla maata. Lisäksi kansalaisten ajatuksia maatalouden tulevaisuudesta ja laadukkaan ruuantuotannon turvaamisesta on kerätty verkkoaivoriihessä, johon on osallistunut yli 3 400 henkilöä.

Karhinen sai kesäkuussa toimeksiannon tutkia keinoja, joilla maatalouden kannattavuutta voidaan parantaa. Kannattavuuskriisi on kärjistynyt entisestään kuivan ja helteisen kesän takia. Hallitus päätti budjettiriihessä viime viikolla osoittaa maatalouden ongelmien paikkaamiseen yhteensä 86,5 miljoonaa euroa.