WTO:n siunaamista Airbus-tulleista tuli uusi kierros EU:n ja Yhdysvaltojen kauppakiistaan

Kauppapoliittinen sanasota EU:n ja Yhdysvaltojen välillä sai uutta vauhtia, kun Maailman kauppajärjestö WTO antoi ratkaisunsa lentokonevalmistaja Airbusin tukiaisista. Presidentti Donald Trump riemuitsi WTO:n päätöksestä ja sanoi tviitissään, että EU on vuosien ajan kohdellut Yhdysvaltoja "erittäin huonosti".

EU-komission tiedottaja Daniel Rosario sanoi vuorostaan uutistoimisto AFP:n mukaan, että Yhdysvaltojen määräämät tullit eurooppalaistuotteille koituvat amerikkalaisten kuluttajien ja yritysten haitaksi.

WTO:n ratkaisu sallii Yhdysvaltojen määrätä EU-tuonnille uusia tulleja 7,5 miljardin dollarin edestä. Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer julkisti heti WTO-päätöksen jälkeen alustavan listan tuotteista, joihin 25 prosentin tullit kohdistuvat.

EK:n Petri Vuorio sanoo STT:lle, että WTO:n pitkään käsittelemän kiistan ratkaisu osuu hankalaan saumaan, kun EU on saamassa uuden komission ja kauppakomissaarin. Pahempaa on luvassa, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa ottaa marraskuun 13. päivänä käyttöön 25 prosentin tullin EU:sta tulevalle autotuonnille.

– Kun uusi komissio aloittaa, olisivat Yhdysvaltojen mahdolliset autotullit katastrofaalinen aloitus, Vuorio sanoo.

Vaikutuksia Uudenkaupungin tehtaalle

Autotullit olisivat raju isku Saksan jo valmiiksi vaikeuksissa olevalla autoteollisuudelle. Ne tuntuisivat myös Uudenkaupungin autotehtaalla, jonka Mersut suurelta osin päätyvät Yhdysvaltojen markkinoille.

– Autotullien osalta näen kolme vaihtoehtoa: niiden voimaantuloa voidaan lykätä, tai ne voidaan asettaa kymmeneen prosenttiin, jolloin ne olisivat samalla tasolla kuin EU:n tullit Yhdysvalloista tuleville autoille. Tai sitten tulee se iso paukku, jolloin tullit olisivat 25 prosenttia, Vuorio sanoi.

Kevyempiä vaihtoehtoja puoltaisi se, että Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakonfliktiin ei näytä syntyvän ratkaisua ennen ensi vuoden marraskuun presidentinvaaleja.

– EU:n osalta olen silti optimisti, koska Yhdysvallat ei välttämättä halua kahden rintaman kauppasotaa. Silloin olisi jo talous koetuksella.

Lisäksi Trump joutuu ottamaan huomioon sen, että kansalaiset eivät mielipidemittausten perusteella ole kovin innokkaita käymään kauppasotaa EU:n kanssa.

– Amerikkalaisista 70 prosenttia pitää Kiinan kauppatapoja epäreiluina, mutta EU:n kohdalla osuus on vain 20 prosenttia, Vuorio sanoi.

Epävarmuutta tilanteessa lisää sisäpoliittisiin paineisiin joutunut presidentti Trump.

– Trumpilla on kolme asiaa jotka häiritsevät häntä kovasti. Yksi on Kiina, toinen on kauppataseen alijäämä ja kolmantena autot, Vuorio summaa.

Valio pääsee pelättyä vähemmällä

Vali o näyttää pääsevän pelättyä vähemmillä vahingoilla, koska luonnostellun listan mukaan tullit eivät koskisi Suomesta tulevia emmental-tyyppisiä juustoja. Valion edunvalvontajohtaja Riitta Brandt kertoo STT:lle, että ne muodostavat kaksi kolmannesta Valion viennistä Yhdysvaltoihin.

– Listassa on emmentalin kohdalla mielenkiintoinen poikkeus. Siinä on lueteltu 25 EU-maata, joiden tuotannolle tulee 25 prosentin tulli. Listalta puuttuvat Ranska, Suomi ja Puola, Brandt sanoo.

Valio on vienyt juustojaan Yhdysvaltoihin jo 70-luvulta, ja viennin liikevaihto on kaikkiaan noin 70 miljoonaa. Muille Valion tuotteille tulevat lisätullit johtavat siihen, että hintoja joudutaan nostamaan. Lopullisia vaikutuksia myyntiin ja kuluttajien käyttäytymiseen on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida.

Lentokoneita, viskiä ja parmesaania

Tuore WTO-päätös ei varsinaisesti liity viime aikojen kauppakiistelyyn, joka sai alkusoittonsa Trumpin aloitteesta käyttöön otetuista alumiini- ja terästulleista. Taustalla on jo viisitoista vuotta kestänyt ja monipolvinen kiista lentokoneteollisuuden tuista.

Yhdysvallat oli valittanut eurooppalaisen Airbusin saamista tuista ja EU on vuorostaan valittanut niistä tuista, joita Yhdysvallat on jakanut amerikkalaisen Boeingin avuksi.

WTO päättää noin puolen vuoden päästä, minkälaisia tulleja EU saa määrätä amerikkalaistuotteille lentokonevalmistaja Boeingin saamista tuista.

Yhdysvaltojen listan kärjessä on 10 prosentin lisätulli EU:ssa rakennetuille lentokoneille. Lisäksi 25 prosentin tullit koskevat pitkää listaa vaatteita, koneita ja laitteita, alkoholijuomia, juustoja ja muita elintarvikkeita. Muun muassa italialainen parmesanjuusto sekä skottiviski joutuvat tullien kohteeksi. Eniten tulleja kohdistetaan Saksan, Ranskan, Britannian ja Espanjan tuotteisiin, mutta muitakin EU-maita muistetaan.

Britannia oli etukäteen yrittänyt pyristellä lisätulleista irti, koska maan EU-ero on ainakin brittihallituksen mukaan astumassa voimaan kuun lopussa. Yhdysvallat ei tälle vetoomukselle lämmennyt.