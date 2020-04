Wall Street avautui selvään nousuun – Euroopassa vankka nousupäivä pörsseissä

Pörssit ympäri maailman ovat olleet maanantaina nousussa. Helsingissä ja muualla Euroopassa nähtiin toiveikas nousupäivä, kun koronakuolemien määrä näytti kääntyvän laskuun pahiten kärsineissä Italiassa, Espanjassa, Saksassa ja Ranskassa

Nousuputki jatkui myös Wall Streetin avautuessa New Yorkissa. Yhdysvalloissa kurssit olivat kaupankäynnin alettua liki neljä prosenttia plussalla.

– Varhaiset merkit, että tauti on ehkä saavuttanut lakipisteensä New Yorkissa, herättävät toiveikkuutta Yhdysvalloissa, sanoivat investointipankki Charles Schwabin analyytikot katsauksessaan.

Nousutahtia johti Euroopan suurista pörsseistä Frankfurt, jossa DAX-indeksi nousi viitisen prosenttia. Pariisissa CAC40 -indeksi nousi neljän prosentin tahtia. Lontoossa FTSE 100-indeksi piristyi 2,5 prosentin verran.

Helsingin pörssi oli viikon ensimmäiseen pörssipäivän iltapäivällä noin 2,6 prosentin nousussa. Selkeä laskija oli yrityssaneerauksesta ilmoittanut Stockmann , jonka vaihdetumpi B-osake oli yli 30 prosentin laskussa. Äänivaltaisemman A-sarjan kurssi oli yli 18 prosenttia miinuksella.

Laajemmin pörssirintamalla nousua nähtiin aiemmin myös Aasiassa. Tokion Nikkei-indeksi kiri yli neljän prosentin päätöskohennukseen. Myös Hongkongissa on ollut päivän aikana selkeää nousuvirettä.

Neuvottelut öljysovusta siirtyivät

Pörssien optimismista huolimatta kuohunta öljymarkkinoilla jatkuu. Öljyn hinta lähti jälleen reippaaseen laskuun maanantaina, kun öljyntuottajamaiden Opec-ryhmän neuvottelut Venäjän ja muiden ei-jäsenten kanssa lykkääntyivät maanantailta torstaille.

Yhdysvaltain markkinahinta (West Texas Intermediate) oli iltapäivällä 4,4 prosentin laskussa ja kansainvälinen markkinahinta (Brent) 2,7 vajosi prosenttia.

Öljyn hinta on pudonnut pohjamutiin viime viikkoina, kun tuotantoa on lisätty suurten öljyntuottajamaiden Venäjän ja Saudi-Arabian hintasodan takia samaan aikaan, kun koronavirus on romahduttanut kysynnän.

Viime viikon alussa öljyn hinta kävi alimmillaan sitten vuoden 2002. Viikon lopulla hinta lähti nousuun, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti uskovansa, että Venäjä ja Saudi-Arabia leikkaavat öljyntuotantoaan. Maat kuitenkin antoivat ymmärtää, että suostuvat leikkaamaan tuotantoaan vain, jos myös Yhdysvaltojen öljy-yhtiöt leikkaavat omaansa.

Asiantuntijat ovat suhtautuneet skeptisesti nopean sovun löytymiseen.