Walt Disney oli innovaattori, taiteellinen keksijä ja riskinottaja – tällainen mies loi rohkeudellaan kokonaisen imperiumin

Kriitikoiden mielestä Disney on suuryritysten ahneuden ja jopa kulttuuri-imperialismin brändi. Tosiasiassa ainakin Walt Disney kelpaisi hyvän innovaatiobisneksen esikuvaksi yhä.

Noin 15 vuotta sitten ilmestynyt entisen Disneyland-johtajan kirja on syytä ottaa taas esiin.

Henry M. Caroselli veti kuuden vuoden ajan Disneylandin luovaa osastoa. Silloin yhtiö keskittyi vain turvaamaan saavutettuja etuja ja pelaamaan tulospeliä vailla visioita.

Carosellia harmitti. Disney tärveli perustajansa perinnön. Harmituksesta syntyi kirja Cult of the Mouse (2004), joka ilmestyi hyvän aikaa ennen kuin Disney ryhtyi ostamaan muita superbrändejä. Nyt yhtiö omistaa sekä Star Warsin että Marvelin supersankarit.

Mutta kirja on edelleen ässä. Kritiikin perään Caroselli latelee Walt Disneyn huoneentaulut, jotka eivät käsittele rahaa vaan luovuutta.

Walt Disney oli aito innovaattori, taiteellinen keksijä ja riskinottaja. Hän keksi aina uutta sen sijaan, että olisi vartioinut vanhaa kuin satujen lohikäärme aarretta luolassaan.

Carosellin yhä yllättävän ajankohtainen kirja kääntää kritiikin positiivisiksi lauseiksi, jotka ovat peräisin mestarin työstä ja filosofiasta. Hyvät ohjeet eivät kapitalismissa ja markkinoilla vanhene, vaikka toteutuksen käytännölliset tavat muuttuvatkin.

Elettiin helmikuuta vuonna 1928. Jakelupomo Charles Mintz kutsui konttorilleen New Yorkiin Oswald-kanista kertovia animaatiopätkiksiä tehneen Walt Disneyn.

Jakelija kertoi laskevansa animaatioiden ennakkomaksuja yli 25 prosenttia. Jos se ei arvon taiteilijalle kävisi, Mintz uhkasi ryövätä Disneyltä muutaman animaattorin jatkamaan tuotantoa, sillä Universal omisti hahmon oikeudet.

Siinä ja silloin tehtiin historiaa. Walt Elias Disney sähkötti liiketoiminnasta vastaavalle veljelleen Roylle uutiset loppukaneetilla: ”Älä huoli, kaikki järjestyy.”

Junamatkalla takaisin studioille Walt Disney päätti luoda uuden hahmon. Hän keksi Mikki Hiiren. Tavaramerkki rekisteröitiin yli 90 vuotta sitten.

Mintz oli antanut Disneylle opetuksen, josta kasvoi paitsi hiiren ja Disneyn imperiumi myös moniosainen ohjeisto. Disney noudatti samaa riskeihin perustuvaa kaavaa koko uransa tuottaen sekä klassikoita että harmaita hiuksia veljelleen.

New Yorkin reissulla Walt Disney oppi, että välttämättömyys synnyttää ideoita. Tärkeää on reagoida iskuihin oikein, ja jatkaa sitten omaan suuntaan. On oltava luova ja pidettävä kiinni ideoista, mutta samalla on osattava antaa vastuutta myös työtovereille, jotta he antaisivat parastaan.

Yhden asian Disney tunsi jo ennestään: yleisönsä. Hän halusi aina vedota mahdollisimman suureen yleisöön. Paradoksi on siinä, että jotta voi olla oikein universaali, pitää ensin olla kovin omapäinen ja ottaa riskejä.

Vuodesta 1928 eteenpäin Disney palkkasi parhaat kyvyt. Hänen johdollaan kehitettiin laitteet, jos sellaisia ei valmiina ollut. Aina piti luoda parasta mahdollista laatua. Sellaista, joka lyö kaikki muut laudalta ja yleisön ällikällä – kerta toisensa jälkeen.