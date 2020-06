Yökerhotkin alkavat avautua – alan toiveissa paluu normaaliin heinäkuussa

Hallituksen päätös keventää maanantaista alkaen ravintoloiden koronarajoituksia on otettu myönteisesti vastaan ravintola-alalla. NoHo Partners , jolla on noin 200 ravintolaa Suomessa, aikoo avata noin 20 yökerhoaan, kertoo toimitusjohtaja Aku Vikström STT:lle.

– Se on iso askel oikeaan suuntaan. Me saamme sen myötä työllistettyä parisataa ihmistä lisää. Erityisesti anniskelun pidentäminen tarkoittaa meille lisää kannattavaa myyntiaikaa ilman merkittäviä lisäkustannuksia, Vikström sanoi.

Yökerhoissa ei silti päästä vielä aivan normaaliajan tunnelmiin, sillä ravintolat on määrätty sulkemaan viimeistään kello 02 ja lopettamaan tarjoilu tuntia aiemmin. Yökerhoissa juhlinta niihin aikoihin on tavallisesti vauhdikkaimmillaan, joten valomerkki tulee siihen nähden kovin aikaisin.

– Kyllä se näin on, yökerhoille asettaa isoja haasteita saada toiminta järkeväksi. Mutta lähden siitä, että tämä on kahden viikon koeaika joiden aikana me todistetaan, että tämä homma toimii.

Aikaistettu valomerkki on siirtänyt jatkot puistoihin ja rannoille

Kun yökerhojen vilkkaimmat päivät osuvat viikonlopuille tarkoittaa hallituksen linjaus, että kaksi viikonloppua pitää toimia rajoitetusti. Se ei ole Vikströmin mukaan suuri ongelma. Hän luottaa, että normaaliin päästään palaamaan hallituksen linjauksen mukaan heinäkuun puolivälissä, jos kaikki sujuu hyvin.

– Me keskitymme siihen, että jos ja kun asiat sujuvat yhtä hyvin kuin ravintoloiden avauksessa, niin sitten heinäkuun puolivälissä pääsemme vapaaseen markkinaan. Me teemme kaiken sen eteen, että hoidetaan turvallisesti ja vastuullisesti nämä yökerhot ja ravintolat auki. Valmistaudumme siihen, että heinäkuun puolivälissä pääsemme avaamaan viimeisetkin paikat ja työllistämme loputkin ihmiset, Vikström sanoi.

Kun ravintolat saivat kesäkuun alussa taas avautua, oli anniskelulle asetettu takarajaksi kello 22. Vikströmin mukaan se siirsi juhlintaa muualle.

– Monissa ravintoloissa ilta on silloin parhaimmillaan. Varsinkin nuoret siirtyvät silloin kaupunkien puistoihin ja veden äärelle jatkamaan illanviettoa. Olisi turvallisempaa, että juhlitaan ravintoloissa ja mennään sitten kotiin, Vikström sanoi.

Kassavirtaa ja töitä

NoHo Partnersin ravintoloista noin 50 on ollut vielä suljettuina ja henkilökunnasta noin tuhat ihmistä lomautettuina. Yökerhojen avaamisen jälkeen noin 30 ravintolaa pysyy vielä kiinni, näillä näkymin elokuulle asti. Joukossa on henkilöstöravintoloita ja tilausravintoloita. Henkilöstöravintolat pysyvät kiinni, koska monissa yrityksissä on vielä voimassa etätyösuositus ja tilausravintolat, koska yritysten tilaukset lähtevät pyörimään vasta syksymmällä.

– Kesäkuun ensimmäisellä viikolla töihin palasi 600 ihmistä. Meillä on kaksi ohjenuoraa. Haluamme saada kassavirran positiiviseksi. Lisäksi palkataan ja työllistetään niin paljon kuin voidaan. Työntekijäpuolella on suurin hätä, monet lomautetut eivät ole saaneet mistään rahaa, koska kassat ovat ruuhkautuneet, Vikström sanoi.