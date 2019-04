Yhdysvallat ja Kiina lähestyvät sopua kauppakiistassa

Yhdysvaltojen ja Kiinan edustajat ovat saaneet ratkaistua suurimman osan kysymyksistä maiden välistä kauppasopua varten, kertoo talouslehti Financial Times (FT). Lehden uutinen perustuu neuvotteluja tuntevien lähteiden tietoihin.

Yhdysvaltojen valtiovarainministerin Steven Mnuchinin ja Kiinan varapääministerin Liu Hen on määrä jatkaa keskinäisiä neuvottelujaan tänään Washingtonissa.

Uusin neuvottelukierros on jatkoa viime viikon keskusteluille, jolloin Mnuchin ja Yhdysvaltojen kauppaedustaja Robert Lighthizer tapasivat Kiinan Hen Pekingissä.

FT:n mukaan maat vääntävät yhä ainakin mahdollisen kauppasopimuksen toimeenpanon yksityiskohdista.

"Viimeiset kymmenen prosenttia vaikein osuus"

Yhdysvaltojen kauppakamarin varatoimitusjohtaja Myron Brilliant arvioi, että neuvotteluissa ollaan pääsemässä loppusuoralle.

– 90 prosenttia sopimuksesta on tehty, mutta viimeiset kymmenen prosenttia on vaikein osuus. Se on hankalin osuus ja vaatii kompromisseja molemmilta osapuolilta, Brilliant sanoi tiistaina FT:n mukaan.

Jos tämän viikon neuvottelut Washingtonissa sujuvat hyvin, ne voivat lehden mukaan viitoittaa tietä suurvaltojen presidenttien Donald Trumpin ja Xi Jinpingin väliselle huipputapaamiselle.

Yhdysvallat ja Kiina ovat maailman kaksi suurinta kansantaloutta, ja niiden välisen kauppasodan lientyminen olisi myönteinen uutinen maailmantaloudelle.

Tiedot kauppaneuvottelujen edistymisestä vahvistivat jo osakekursseja Aasiassa. Hongkongin pörssissä osakkeet olivat kallistuneet noin prosentin verran keskiviikkona aamulla Suomen aikaa.