Yhdysvallat valmistautuu kiristämään ruuvia kauppasodassa Kiinaa vastaan. Presidentti Donald Turmp sanoi maanantaina odottavansa, että tullimaksuja korotetaan suunnitellusti ensi vuoden alusta lähtien.

Trump kommentoi asiaa Wall Street Journalin haastattelussa. Trumpin on määrä tavata Kiinan presidentti Xi Jinping Argentiinassa G20-maiden kokouksessa myöhemmin tällä viikolla.

Trump on toistaiseksi asettanut tullit kiinalaistuotteille, joiden tuonnin arvo on noin 250 miljardia dollaria eli noin puolet kaikesta Yhdysvaltain Kiinan-tuonnista. Tullien tasoa on määrä kiristää vuodenvaihteessa.

Lisäksi Trump uhkaa, että tullit kohdistetaan myös jäljellä olevaan tuontiin, ellei Kiina avaa talouttaan kilpailulle Yhdysvaltojen kanssa.