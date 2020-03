Yhdysvalloissa päästiin sopuun talouden massiivisen tukipaketin sisällöstä – Aasiassa pörssikurssit kiittivät heti

Yhdysvalloissa on päästy sopuun jättimäisestä elvytyspaketista, jolla on tarkoitus lievittää koronaviruksen aiheuttamaa iskua maan taloudelle.

Senaatin republikaaneja johtava Mitch McConnell vahvisti yhdysvaltalaismedioiden hieman aiemmin kertoman asian.

– Viimein meillä on sopimus, McConnell sanoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Senaatin republikaanien ja demokraattien sekä Valkoisen talon välisissä neuvotteluissa päästiin sopuun varhain keskiviikkona paikallista aikaa. Tukipaketin koko on peräti noin 2 000 miljardia dollaria. Kongressin molempien kamarien eli sekä edustajainhuoneen että senaatin odotetaan hyväksyvän tukipaketin nopeasti.

Neuvottelut olivat hankalat ja kestivät useita päiviä. Republikaanien ja demokraattien kiistely on hidastanut tukipaketin valmistumista. Demokraateilla on enemmistö kongressin edustajainhuoneessa eli alahuoneessa. He ovat siellä estäneet tukipaketin hyväksymisen kahdesti.

Mediat: Yli tuhannen taalan sekkejä luvassa

Uutistoimisto Bloombergin mukaan demokraatit ovat vaatineet vielä massiivisempaa, 2 500 miljardin dollarin pakettia. Lisäksi demokraatit olivat vaatineet vahvempaa huolenpitoa työntekijöiden oikeuksista sekä valvontaa elvytysratkaisuun sisältyvälle 500 miljardin dollarin yritystukipaketille, kirjoittaa New York Times.

Medialle vuotaneiden tietojen mukaan paketista 250 miljardia koostuu suorista maksuista yksittäisille kansalaisille. Monet amerikkalaiset saavat lähiaikoina valtiolta 1 200 dollarin sekin. Pienyritysten lainoille on varattu 350 miljardia ja työttömyyskorvauksille 250 miljardia, kirjoittaa CNN.

Pörssikurssit ympäri maailman nousivat jo tiistaina. Esimerkiksi Yhdysvalloissa kaupankäyntiä tukivat alustavat tiedot tukipakettineuvottelujen edistymisestä.

Vauhti jatkui keskiviikkona, kun tieto sovusta ilmoitettiin. Tokiossa jo ennestään vahvasti suorittanut Nikkei-indeksi kiri uutisen myötä kahdeksan prosentin päätösnousuun. Tokion pörssipäivää tuki myös tieto siitä, että kaupunkiin kesäksi suunnitellut olympialaiset ollaan siirtämässä eikä perumassa.