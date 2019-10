Yhdysvalloissa pannaan pistetty Huawei julkisti suuria kasvulukuja

Kiinalainen teknologiajätti Huawei kertoo kasvattaneensa liikevaihtoaan ja tulostaan tammi–syyskuussa. Vuoden yhdeksän ensimmäisen kuukauden aikana yhtiö sanoo liikevaihtonsa kasvaneen edellisvuoteen verrattuna liki 25 prosenttia noin 78 miljardiin euroon.

Myös liikevoitto kasvoi yhtiön mukaan yli kahdeksan prosenttia. Yhtiö on johtava tietoliikennelaitteistojen toimittaja ja maailman toiseksi suurin matkapuhelinvalmistaja.

Yhdysvallat on vakoiluepäilyjen takia kieltänyt amerikkalaisyhtiöitä käymästä kauppaa Huawein kanssa. Tämä johti muun muassa siihen, että Huawei julkisti syyskuussa Mate 30 -lippulaivapuhelimensa ilman yhdysvaltalaisen Googlen sovelluksia ja palveluita.

Huawein mukaan matkapuhelimien myynti on kuitenkin toistaiseksi ollut pirteää. Yhtiö on kertomansa mukaan toimittanut yli 185 miljoonaa laitetta ja kasvua edellisvuoteen on 26 prosenttia.

Myös Euroopassa on huolestuttu Huawein teknologian turvallisuudesta. EU:n lokakuussa julkaisemassa raportin mukaan "valtioiden ja valtioiden tukemien toimijoiden muodostamat uhat" ovat 5g-teknologian saralla todennäköisimpiä.

Suurin osa Huawein keskeisistä kumppaneista ovat eurooppalaisia yrityksiä. Huawei kertoi tänään, että se on toimittanut maailmalle jo yli 400 000 turvallisuushuolien keskiössä olevaa 5g-tukiasemaa.

Huawei on toistuvasti kiistänyt siihen kohdistuvat vakoilusyytökset ja pyrkinyt erottautumaan Kiinasta ja maata johtavasta kommunistisesta puolueesta.