Yhdysvaltain keskuspankin ei odoteta muuttavan ohjauskorkoaan tai arvopapereiden osto-ohjelmaansa

Illalla Suomen aikaa kokoontuvalta Yhdysvaltain keskuspankin Fedin avomarkkinakomitealta ei ennakkoon odoteta suuria muutoksia korko- ja arvopapereiden osto-ohjelmaan.

Fedin odotetaan pitävän ohjauskorkonsa 0–0,25 prosentissa. Fedin ei myöskään ennakoida puuttuvan arvopapereiden osto-ohjelmaansa. Fedin ei liioin odoteta julkaisevan uutta neljännesvuosittaista talousennustettaan.

Talouslehti Financial Timesin mukaan suurin huomio kiinnittyykin siihen, miten pahassa jamassa Fedin pääjohtaja Jerome Powell pitää Yhdysvaltain taloustilannetta koronakriisin keskellä. Fed on ilmaissut jo aiemmin kesällä huolensa Yhdysvaltain talouskehityksestä kriisin jatkuessa.

Financial Times kertoo, että Powell on kehottanut Valkoista taloa ja kongressia tukemaan talouden elvyttämistä voimakkaammin. Fed on itse ilmoittanut ostavansa Yhdysvaltain valtion velkakirjoja rajoittamattoman määrän.

Uutistoimisto Bloomberg arvioi, että Fedissä on kuitenkin käyty keskustelua ohjauskorosta ja velkakirjojen osto-ohjelmasta, mutta mitään toimenpiteitä ei Bloombergin mukaan ole vielä odotettavissa.

Bloomberg ennakoi, että Powell toistaa viestinsä, että Fed tekee kaikki mahdolliset toimet tukeakseen talouden toipumista. Myös Bloomberg arvioi, että Powell vaatii kongressilta enemmän finanssipoliittisia toimia talouden tukemiseksi.

Bloombergin mukaan Fedin avomarkkinakomitea viestinee mahdollisista muutoksista ohjauskorkoonsa ja osto-ohjelmaansa vasta syyskuun kokouksessaan.