Yhdysvaltain keskuspankin johtaja vihjasi korkojen laskemisesta ja sanoi, ettei lähtisi vaikka Trump yrittäisi erottaa

Epävarmuus kauppasotien kehityksestä ja maailman talouskasvusta painaa Yhdysvaltain talousnäkymiä, ja keskuspankki Fedin ohjauskoron laskeminen heinäkuun lopussa on mahdollista. Näin Fedin pääjohtaja Jerome Powell arvioi tänään pidetyssä kongressin raha-asiainvaliokunnan kuulemisessa. Powell ei kuitenkaan selvästi tai nimenomaisesti ottanut kantaa koronlaskupäätöksen puolesta.

Yhdysvaltain talous- ja työllisyyskehitys on Powellin mukaan ollut kohtalaisen suotuisaa, mutta inflaatio on ollut tavoiteltua alhaisempaa. Investointitahti on kuitenkin hiipumaan päin.

Kesäkuussa Fed ilmoitti pitävänsä ohjauskoron ennallaan 2,25–2,5 prosentin vaihteluvälissä. Presidentti Donald Trump on useaan otteeseen vaatinut keskuspankkia laskemaan ohjauskorkoa ja uhannut siirtää Powellin pois pestistään.

Markkinat ovat odottaneet Fedin koronlaskua. Washington Post -lehden mukaan pörssitoimijat ovat ennustaneet koronlaskun tapahtuvan heinäkuun viimeisen päivän kokouksessa lähes sadan prosentin todennäköisyydellä. Powellin puheen jälkeen osakemarkkinat lähtivät Yhdysvalloissa maltilliseen nousuun.

Pääjohta

ja aikoo palvella koko kauden

Kuulemisessa Powellilta kysyttiin lähtisikö hän paikaltaan, jos presidentti Trump ilmoittaisi erottaneensa hänet.

– En tekisi niin. Laki selvästi antaa minulle neljän vuoden kauden, ja aion palvella sen, Powell totesi. Hänen kautensa pääjohtajana päättyy vuonna 2021.

Koronlaskumahdollisuuden ohella Powellin toinen viesti kongressille oli keskuspankin itsenäisyyden vaaliminen. Hän korosti, että kongressi on taannut keskuspankille mahdollisuuden itsenäiseen päätöksentekoon, joka perustuu objektiiviseen tietoon talouskehityksestä.

Lähteenä käytetty myös AFP:n tietoja.