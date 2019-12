Yhdysvaltain keskuspankki ei kajoa nykyiseen ohjauskorkoon

Yhdysvaltain keskuspankki Fed piti ohjauskorkonsa odotetusti ennallaan keskiviikkona. Korko pysyy vaihteluvälillä 1,5–1,75 prosenttia.

Korkopäätöksen teki kymmenhenkinen komitea yksimielisesti. Aiemmin tänä vuonna Fed laski ohjauskorkoaan kolmesti, viimeksi lokakuussa.

Vuoden viimeisessä korkokokouksessa keskuspankin oletettiin asettuvan odottavalle kannalle, sillä maailmantalouden epävarmuuksista huolimatta Yhdysvaltain talousindikaattorit vaikuttavat hyviltä.

Esimerkiksi viime viikolla julkaistut Yhdysvaltain työllisyysluvut olivat odotettua parempia. Keskuspankki odottaa, että työllisyystilanne jatkuu Yhdysvalloissa hyvänä. Myös kulutus on pysynyt vahvana, mikä on tukenut taloutta, sillä Yhdysvaltain vienti on ollut heikkoa.

Keskuspankki kiinnitti päätöksessään huomiota inflaation matalaan tasoon ja sanoi tarkkailevansa tilannetta.