Yhdysvaltain keskuspankki nosti ohjauskorkoaan

Yhdysvaltain keskuspankki Federal Reserve eli Fed on odotetusti nostanut ohjauskorkoaan 0,25 prosenttiyksiköllä. Korko on nyt 1,75–2,0 prosentin tasolla. Nyt tehty nosto on toinen tänä vuonna. Päätös nostosta syntyi yksimielisesti.

Pankin mukaan odotettavissa on todennäköisesti vielä kaksi nostoa tänä vuonna, ja neljä vuonna 2019. Edellinen nosto oli maaliskuussa ja se oli kuudes sitten vuoden 2015 joulukuun. Näin pankki pyrkii pitämään Yhdysvaltain talouden kasvussa vakaalla tahdilla ruokkimatta inflaatiota.

Inflaatio on ollut Yhdysvalloissa vuosien ajan vaatimatonta, ja Fed on pitänyt ohjauskorkonsa pitkään ennätysalhaisissa lukemissa. Yhdysvaltain talouden odotetaan edelleen kasvavan ja jo nyt historiallisen alhaisen työttömyyden edelleen vähenevän seuraavien parin vuoden aikana.