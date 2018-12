Yhdysvaltain osakemarkkinat lähtivät toipumaan jouluaaton notkahduksesta – sijoittajat pelkäävät karhun heräämistä talviunilta

Kaupankäynti osakkeilla lähti tapaninpäivänä liikkeelle New Yorkissa loivasti nousevin kurssein, mikä hieman huojensi sijoittajien huolia.

Koska Euroopassa isot pörssit olivat kiinni, huomio kiinnittyi Yhdysvaltoihin, missä S&P 500 -indeksi osoitti 1,3 prosentin nousua hieman kaupankäynnin aloituksen jälkeen. S&P 500 on osakemarkkinoiden tärkeä viiteindeksi, joka seuraa markkina-arvoltaan 500 suurimman yhdysvaltalaisyrityksen kehitystä.

Indeksi sukelsi jouluaattona, minkä vuoksi hermostuneisuus tarttui joulupäivänä Aasian osakemarkkinoille. Tokion pörssi kuitenkin sulkeutui tapanina hieman paremmissa tunnelmissa kuin joulupäivänä, jolloin pörssin sulkeutuessa keskeinen Nikkei 225 -indeksi jäi yli viisi prosenttia miinukselle. Näin suurta laskua indeksi ei ole tehnyt sitten viime vuoden huhtikuun. Keskiviikkona indeksi kipusi vajaan prosentin verran.

Lahjaton joulukuu sijoittajille

Viime viikko oli Wall Streetin laskuvoittoisin sitten finanssikriisin alun vuonna 2008. Osakemarkkinoiden hermostuneisuuden ja laskun taustalla on monia syitä, kuten Yhdysvaltain hallinnon osittainen sulkeminen, presidentti Donald Trumpin esittämä uhkaus erottaa maan keskuspankin Fedin pääjohtaja Jerome Powell sekä Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasota.

Osansa osakemarkkinoiden hermostuneisuuteen tuo S&P 500 -indeksin maanantainen lasku. Indeksi oli jouluaattona 20 prosenttia alempana kuin syyskuisena ennätyspäivänä. Parinkymmenen prosentin laskua kuvataan osakemarkkinoilla "karhumaiseksi", joka on nousevien "härkämarkkinoiden" vastakohta, kertoo muun muassa talouslehti Financial Times.

Päättyvä joulukuu on ollut sijoittajille rankkaa aikaa muun muassa Fedin rahapolitiikan vuoksi, sillä keskuspankki on korottanut ohjauskorkoaan neljä kertaa vuoden aikana ja vihjannut, että rahapolitiikan kiristykset jatkuvat. Presidentti Trump on syyttänyt Fediä liian nopeasta korkojen nostamisesta.