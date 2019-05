Yhdysvaltain pörssit laskussa – Trump lupasi kauppatullien tuovan vaurautta

Yhdysvalloissa pörssit ovat auenneet laskussa Kiinalle asetettujen kauppatullien vuoksi.

Pörssit olivat noin 0,3 prosentin laskussa aamulla.

Presidentti Donald Trumpin uhkaamat uudet kauppatullit Kiinalle astuivat voimaan tänä aamuna, kun Kiinan ja Yhdysvaltain kauppaneuvotteluissa ei syntynyt ratkaisua. Tulleja korotetaan 10 prosentista 25 prosenttiin, ja ne kohdistuvat muun muassa kulutustavaroihin kuten elektroniikkaan ja leluihin.

Neuvotteluiden oletetaan jatkuvan tänään Washingtonissa, mutta seuraavasta kierroksesta ei ole vielä tietoa. Trumpin mukaan neuvotteluissa ei ole syytä kiirehtiä. Hän uhosi Twitterissä, että kauppatullit tuovat vaurautta Yhdysvalloille ja erityisesti sen maanviljelijöille.

Kiinan vienti Yhdysvaltoihin koostuu suurelta osin kulutustavaroista.

"Siirtyy kuluttajien maksettavaksi"

EK:n kauppapolitiikasta vastaava johtaja Petri Vuorio sanoo, että tullikorotukset tuntuvat ennen kaikkea yhdysvaltalaisten kuluttajien lompakossa.

– Kymmenen prosenttia on ollut taso, jonka toimittajat pystyvät kattamaan, eikä se ole siirtynyt kuluttajille. 25 prosenttia siirtyy väistämättä hintoihin ja kuluttajien maksettavaksi.

Pieni hengähdystauko syntyy siitä, että tullisääntöjen mukaan korotettua tullia ei sovelleta tuotteisiin, jotka olivat voimaantulon aikana jo laivassa ja matkalla amerikkalaisiin satamiin. Rahtilaivoilta kestää 2–4 viikkoa päästä perille, joten käytännössä korotettujen tullien soveltamien alkaa vasta myöhemmin.

Kiina on jo pitkään varoittanut vastaavansa tullien korotuksiin, mutta ei ole vielä kertonut, millaisiin vastatoimiin se aikoo ryhtyä.

– Kiinan mahdollisuudet vastata tullitariffeilla on rajalliset, koska Kiinan tuonti Yhdysvalloista on paljon pienempää. Keinovalikoimassa ovat amerikkalaisiin yrityksiin tai olemassa oleviin tariffeihin kohdistuvat lisätoimet. Amerikkalaisilla yrityksillä on merkittävää liiketoimintaa paikan päällä Kiinassa, Vuorio sanoi.

Suunnitelma meni mönkään

Tarkoitus oli alun perin, että nyt käytävä neuvottelukierros olisi viimeinen ja ratkaiseva. Ajatus oli, että presidentit Trump ja Xi Jinping olisivat tavanneet kesäkuussa ja juhlallisesti siunanneet sopimuksen. Kun Kiina kuitenkin lähti loppumetreillä pakittamaan sovituista asioista, vastasi Trump kovin toimin.

– Neuvotteluiden loppusuoralla on nähty esimerkkejä suurvaltamaisesta neuvottelutaktiikasta: molemmat kokeilevat toisen rajoja ja koventavat panoksia, Vuorio totesi.

Ensi viikolla kauppapolitiikassa tehdään tärkeitä ratkaisuja myös EU:n kannalta. Yhdysvalloissa on perjantaina määrä päättää, asetetaanko tuontiautoille tulleja. EU:lta odotetaan vastatoimia, jos niitä määrätään.

Tullit tuntuisivat myös Suomen vientimäärissä, sillä merkittävä osa Uudenkaupungin autotehtaan tuotannosta päätyy Yhdysvaltojen markkinoille.