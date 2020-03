Yhdysvaltain senaatti hyväksyi jättimäisen taloustukipaketin

Yhdysvalloissa maan historian suurin elvytyspaketti on mennyt läpi kongressin ylähuoneessa eli senaatissa. Paketti hyväksyttiin yksimielisesti, ja se menee seuraavaksi edustajainhuoneen käsittelyyn.

Tukipaketin koko on peräti 2 000 miljardia dollaria.

Medialle vuotaneiden tietojen mukaan paketista 250 miljardia koostuu suorista maksuista yksittäisille kansalaisille. Esimerkiksi nelihenkistä perhettä tuetaan 3 400 dollarilla.

Lisäksi muun muassa pienyritykset ja tärkeät teollisuudenalan saavat lainoja. Esimerkiksi lentoyhtiöille ja niiden työntekijöille on luvassa 50 miljardia.

Paketti sisältää myös 100 miljardin siivun, joka on osoitettu sairaaloille. Rahalla on määrä hankkia muun muassa suojavarusteita ja lisätä tehohoidon kapasiteettia ja hengityskoneiden määrää.

Tukipaketin on odotettu saavan myös edustajainhuoneen hyväksynnän. Tullakseen voimaan paketti vaatii vielä presidentti Donald Trumpin hyväksynnän.

Yhdysvalloissa on todettu yli 68 000 koronavirustartuntaa, joista noin 30 000 tapausta on todettu New Yorkin osavaltiossa. Erisorttisia liikkumisrajoituksia on julistettu useissa osavaltioissa, ja ne koskevat lähes joka toista maan kansalaista.

Virus on surmannut Yhdysvalloissa yli tuhat ihmistä.