Yhdysvaltalainen liikepankki osti lisää Valmetia: Goldman Sachsin omistuksen arvo nousi yli 120 miljoonaan euroon

Yksi maailman suurimmista liikepankeista, yhdysvaltalainen Goldman Sachs on tehnyt merkittävän sijoituksen Valmetiin. Goldman Sachsin kokonaisomistus Valmetista nousi viime perjantaina tehtyjen kauppojen seurauksena 7 523 217 osakkeeseen, joka vastaa 5,02 prosenttia Valmet Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Valmetin osakkeen noteeraus Helsingin pörssissä oli tiistaina aamupäivällä 16,04 euroa osakkeelta. Sen mukaan Goldman Sachsin omistuksen arvo Valmetissa on noin 120,7 miljoonaa euroa.

Goldman Sachs on perustettu vuonna 1869. Pankin pääkonttori sijaitsee New Yorkissa.

Goldman Sachsilla on toimistoja maailman johtavissa talouskeskuksissa, kuten Chicagossa, Los Angelesissa, Bangaloressa, Frankfurtissa, Zürichissä, Pariisissa, Lontoossa, Hongkongissa, Milanossa, Sydneyssä, Tokiossa ja Torontossa.

Goldman Sachsin liikevaihto oli viime vuonna 36,62 miljardia dollaria.

Valmet Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 149 864 619 kappaletta.