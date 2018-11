Yhdysvaltojen Iran-pakotteet voimaan huomenna – öljymarkkinat varuillaan

Yhdysvaltojen entistä tiukemmat Iranin vastaiset pakotteet astuvat voimaan huomenna. Pakotteiden seurauksena raakaöljyn hinnan odotetaan nousevan, sillä ne kohdistuvat muun muassa Iranin öljynvientiin.

Iran on öljyntuottajamaiden järjestön Opecin kolmanneksi suurin tuottajamaa. Muiden öljyntuottajamaiden odotetaan pumppaavan maailmalle entistä enemmän öljyä, kun pakotteet rajoittavat Iranin kauppaa. Saudi-Arabia on esimerkiksi ilmoittanut, että se pystyisi täyttämään pakotteiden synnyttämän aukon, mutta markkinoilla väitteeseen on suhtauduttu epäilevästi.