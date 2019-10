Yhdysvaltojen keskuspankki laski kolmannen kerran tänä vuonna ohjauskorkoaan

Yhdysvaltain keskuspankki Fed on laskenut ohjauskorkoaan. Korko laski prosenttiyksikön neljänneksellä vaihteluväliin 1,5–1,75 prosenttia. Kyseessä on kolmas kerta, kun pankki on laskenut ohjauskorkoa tämän vuoden aikana.

Pankin avomarkkinakomitea ei kuitenkaan ollut päätöksestä yksimielinen. Kaksi kymmenestä äänestäneestä jäsenestä oli vastaan.