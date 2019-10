Yhdysvaltojen teollisuustuotanto hyytyy – ISM-indeksi alimmillaan kymmeneen vuoteen

Yhdysvaltojen teollisuuden ostopäällikköjen arvioihin perustuva ISM-indeksi on syyskuussa laskenut alimmilleen kymmeneen vuoteen. Indeksi on nyt tasolla, jolla se on nähty viimeksi finanssikriisin aikoihin, kesäkuussa 2009.

Markkinoilla oli odotettu ostopäälliköiden mielialojen piristyvän elokuun laskun jälkeen, joten yllättävän heikko lukema painoi kurssit laskuun sekä Wall Streetillä että Euroopassa.

ISM:n teollisuusindeksi laski 1,3 pisteellä lukemaan 47,8. Alle 50 pisteen jäävät lukemat kertovat, että ostopäälliköt odottavat teollisuustuotannon supistuvan.

Presidentti Donald Trump syytti tviitissään heikoista luvuista Yhdysvaltojen keskuspankkia, joka on Trumpin mielestä jättänyt ohjauskorkonsa liian korkeaksi ja antanut dollarin vahvistua liikaa.

ISM:n saamissa vastauksissa monet ostopäälliköt totesivat, että teollisuuden tuotantoa ja luottamusta heikentää eniten Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen kauppasota. Teollisuus edustaa nykyään noin kymmenesosaa Yhdysvaltojen koko kansantaloudesta, joten sen tuotannon supistuminen ei yksin paina maan taloutta taantumaan.