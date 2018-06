Yle: General Electric irtisanoo 134 työntekijää Tampereelta, tuotantoa siirretään ulkomaille

Tampereella General Electric -yhtiö irtisanoo 134 työntekijää kompensointilaitteiden tuotannosta, kertoo Yle. Irtisanomiset koskevat GE Powerin Grid Solutions Oy:n tuotantolaitosta Myllypurossa.

Viestintävastaava Taija Reijonen kertoo STT:lle, että suurjännitekondensaattorien tuotanto siirretään Yhdysvaltoihin Floridaan ja ilmasydämisten kelojen tuotanto Itajubaan Brasiliassa.

Myllypuroon jää 13 hengen asiantuntijaorganisaatio tukemaan myyntiä.

Myllypuron pienjänniteliiketoiminta sen sijaan pyritään myymään.

– Tarjoamme irtisanotuille uudelleensijoittumisvalmennusta, jotta he löytäisivät uusia työpaikkoja. Lisäksi työterveyshuollon palvelut jatkuvat puolen vuoden ajan työvelvoitteen päättymisen jälkeen, sanoo Reijonen.

Viime joulukuussa ilmoitetuissa yt-neuvotteluissa vähennystarpeeksi arvioitiin 200 ihmistä, joista osa olisi kohdistunut myös yhtiön Vehmaisten-yksikköön ja Helsinkiin. Niistä ei kuitenkaan irtisanota ketään.

Syy irtisanomisille on yhtiön mukaan tarve leikata kustannuksia ja varmistaa liiketoiminnan kilpailukyky tilanteessa, jossa markkinatilanne on kiristynyt, kilpailu on tiukkaa ja hintapaineet kovia.