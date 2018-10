Yle ja Forenom Jyväskylän Valtiontaloon – 25 hotellihuoneistoa käyttöön ensi syksynä

Majoitusyhtiö Forenom avaa Jyväskylän Valtiontalon yläkerroksiin uuden kohteen, joka tarjoaa 25 kalustettua huoneistoa. Alvar Aallon suunnittelema suojeltu ja entisöitävä rakennus sijaitsee Kirkkopuiston laidalla. Kiinteistön omistavat nykyään Järvi-Suomen Asunnot Oy ja Royal House Oy.

Valtiontaloon muuttaa Forenomin lisäksi syksyllä 2019 myös Yle Jyväskylä, kerrotaan Forenomin torstaina julkaisemassa tiedotteessa.

Forenomin uudet huoneistot suunnitellaan yhdessä arkkitehtitoimisto Studio Puiston kanssa. Studio Puisto vastasi myös noin vuosi sitten Jyväskylän Kävelykadulla avatun Forenom Hostellin suunnittelusta.

Rakennuksessa on aiemmin ollut jopa ampumarata

Valtiontalon 90-vuotiaaseen historiaan on mahtunut paljon. Rakennuksessa on vuosien varrella ollut muun muassa elokuvateatteri, kauppahalli, ravintola ja juhlasali. Yläkerroksissa, joihin Forenomin huoneistot rakennetaan, on ollut voimistelusali, ampumarata, sauna, majoitustiloja ja asuntoja.

– Valtiontalon suunnittelussa otetaan huomioon rakennuksen arvokas historia. On hienoa, että voimme ottaa käyttöön arvokkaita vanhoja rakennuksia uudisrakentamisen sijaan, Forenomin toimitusjohtaja Johannes Kangas sanoo tiedotteessa.

Valtiontaloon rakentuva Forenomin asuntokohde tarjoaa hotellipalveluita, jotka on suunniteltu ensisijaisesti yritysten ja organisaatioiden työntekijöiden väliaikaiseen majoitukseen.

Forenom on vuonna 2000 Suomessa perustettu Pohjoismaiden johtava yritysmajoittaja. Forenomilla on yli 6 500 valmiiksi kalustettua asuntoa, huoneistohotellia sekä hostellia eri puolilla Pohjoismaita ja se majoittaa vuosittain yli 100 000 matkustajaa. Forenom työllistää yli 450 henkilöä ja sen liikevaihto vuonna 2017 oli 82 miljoonaa euroa.