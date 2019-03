Ylen MOT paljastaa lisätietoa Nordean rahanpesuepäilyistä: Taustalla koneisto, jota Putinin lähipiiriä oli luomassa

Ylen MOT-ohjelma on kertonut lisätietoa Nordeaan liittyvistä rahanpesuepäilyistä.

Yle on päässyt käsiksi tietovuotoon, joka paljastaa Ylen mukaan salatun pöytälaatikkoyhtiöiden verkoston, jonka läpi on virrannut satoja miljardeja euroja. Pöytälaatikkoyhtiöistä lähes 300 on ollut Ylen mukaan Nordean asiakkaita.

Ylen mukaan rahojen alkuperään liittyy useita epäselvyyksiä ja ainakin osan tilisiirroista "voi päätellä liittyvän" rikoksilla hankitun omaisuuden piilottamiseen eli rahanpesuun.

Rahanpesukoneiston on luonut joukko venäläisiä liikemiehiä, joista osa kuuluu Venäjän presidentin Vladimir Putinin lähipiiriin. Suomen Nordean tileille rahoista on Ylen mukaan päätynyt yli 200 miljoonaa euroa.

"Epäilyttävä rahaliikenne" jatkunut Nordeassa vuosia

Jo viime syksynä tuli julkisuuteen, että Nordeasta on tehty Suomen viranomaisille tutkintapyyntö. Suursijoittaja Bill Browder jätti tutkintapyynnön epäilyttävistä tilisiirroista Nordean tileillä Suomen, Ruotsin, Tanskan ja Norjan viranomaisille.

Suomen Nordeaan tuli Browderin mukaan 234 miljoonan dollarin arvosta varoja epäilyttävien firmojen tileiltä. Tämä summa on siis samaa luokkaa kuin Yle nyt kertoo paljastuksessaan. Ylen uutisesta ei selviä, voivatko kyseessä olla samat miljoonat.

Nordea itse on kommentoinut uutistoimisto Reutersille , että ohjelmassa kerrotaan tapahtumista, joista on uutisoitu jo aikaisemmin ja joita pankki on jo kommentoinut.

Rahanpesuepäilyissä tietysti kiinnostaa, mihin asti ja kuinka kauan epäillyt rikokset ovat jatkuneet. Ylen mukaan sen aineisto on vuosilta 2005–2017.

Browderin aiemmin tekemässä tutkintapyynnössä tarkat tiedot Nordeasta loppuivat vuoteen 2013.

Ylellä on siis uudempaa, vuoteen 2017 ulottuvaa aineistoa, mutta Yle ei täsmennä uutisessaan, onko juuri Nordean rahanpesuepäilyistä tietoa aina vuoteen 2017.

Asiakirjojen ja tilisiirtojen perusteella epäilyttävä rahaliikenne Nordeassa on Ylen mukaan kuitenkin jatkunut useiden vuosien ajan.

Nordean asiakkaina haamujohtajia

Nordean asiakkaana on Ylen mukaan ollut useita haamujohtajia, joiden kanssa pankin tulisi välttää liiketoimien tekoa heidän taustansa takia. Bulvaanina on toiminut esimerkiksi Filippiineiltä kotoisin oleva kotirouva, joka on aiemmin yhdistetty laittomaan kansainväliseen asekauppaan.

Nordea ei antanut MOT:lle haastattelua, vaan pankin viestintäosasto lähetti ainoastaan yleisluontoisen lausunnon. Myöskään STT ei ole toistaiseksi saanut kommenttia Nordealta.

Nordean pääjohtajan Casper von Koskullin on määrä esiintyä illalla Ylen A-studiossa, jossa aiheena on, miksi rahanpesu onnistuu Suomessa.

Aiemmin tehtyä, Browderin Nordea-tutkintapyyntöä selvittävät Suomessa keskusrikospoliisi, Finanssivalvonta ja syyttäjälaitos. Finanssivalvonta sai helmikuussa valmiiksi oman selvityksensä ja luovutti tulokset keskusrikospoliisille. Tutkinta on siis kesken.

Ruotsissa Nordea-jupakasta ei aloitettu tutkintaa. Taustalla oli, että Ruotsin osuus Browderin ilmoituksen perusteella tutkituista rahansiirroista oli pieni ja siirrot olivat yhtä lukuun ottamatta tehty ennen vuotta 2008, jolloin rikokset olisivat jo pääosin vanhentuneet.

Finanssivalvonta on arvioinut, että osa väitetystä rahanpesusta on voinut vanhentua myös Suomessa.

Yle kertoi paljastavansa uusia tietoja rahanpesuepäilyistä jo aiemmin tänään, mutta itse MOT-ohjelma julkaistiin kello 17.