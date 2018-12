Yli satavuotias arvorakennus Jyväskylän ydinkeskustassa myytiin 9,3 miljoonalla eurolla, uusi omistaja havittelee lisääkin kohteita kaupungista

Kiinteistönsijoittaja Tapani Rautiaisen yhtiö Royal House Oy möi maanantaina niin sanotun Nordean talon Jyväskylän ydinkeskustasta. Ostaja on uusi kiinteistörahasto IVH Kampus, joka maksoi kiinteistöosakeyhtiö Kauppakatu 18 osakkeista 9,3 miljoonaa euroa.

Kauppahinta maksettiin osin rahana ja osin IVH Kampus Ky:n osuuksina. Kaupan myötä Royal Housesta tulee IVH Kampuksen toinen omistaja, toinen on pörssiyhtiö Investors House Oyj.

Nyt kiinteistörahastoksi muuttunut IVH Kampus oli aiemmin Investors Housen sataprosenttisesti omistama osakeyhtiö. Se omistaa ennestään Lappeenrannassa Skinnarilan yliopistoalueelta yhdeksän taloa, joissa on sata vuokralaista. Talojen pinta-ala on 24 000 neliötä.

– Olemme halunneet jo pidempään laajentua yliopistokaupunkeihin Suomessa. Kun Nordean talon osto tuli mahdolliseksi, niin arvioimme, että nyt on oikea hetki tehdä hankinta, kertoo Investors Housen toimitusjohtaja Petri Roininen.

Hänen mukaansa Nordea jatkaa vuokralaisena kiinteistössä, jossa on kaikkiaan vuokrattavaa pinta-alaa 3 827 neliötä. Arkkitehti Vilho Penttilän suunnittelema pankkitalo on valmistunut Jyväskylään vuonna 1915.

– Jatkossa taloon saattaa tulla myös muita vuokralaisia.

IVH Kampus on kiinnostunut jatkossa ostamaan lisää kiinteistöjä.

– Jyväskylä on meidän kannaltamme todella kiinnostava kaupunki. Tällä hetkellä kiinteistörahaston omistusten arvo on noin 30 miljoonaa euroa. Tavoitteenamme on nostaa se 60–100 miljoonaan euroon jollain aikavälillä, Roininen sanoo.