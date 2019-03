Yrittäjä Hannu Ruokolainen Petäjävedeltä laittoi vajaakäytössä olevan kapasiteetin toisten yrittäjien käyttöön

Yrityksiltä löytyy konekapasiteettia, joka ei ole sataprosenttisessa käytössä. Yrityksillä on myös paikka paikoin tyhjää toimitilaa, jonka joku toinen voisi ottaa hyötykäyttöön.

Samaan aikaan tilanne on se, että nuoret eivät halua ottaa yrittäjän riskiä, koska tuotannollisilla aloilla yrityksen perustaminen kone- ja laitehankintoineen on kallista.

Petäjävetisen Tehovinssi Oy:n toimitusjohtaja Hannu Ruokolainen on jo pitkään pohtinut nuorten osaajien ja ammattiin valmistuvien tilannetta. Ruokolainen haluaisi aktivoida yritykset tarjoamaan nuorille, työttömille ja vaikkapa alanvaihtajille matalan kynnyksen yrittämisen paikkoja.

– Yksi hyvä esimerkki ovat isommat maatilat, joissa on omat korjaamot ja huoltolaitteet, joita käytetään vain, kun oma kone menee rikki.

– Myös meillä on esimerkiksi hitsausrobotti ja levyntyöstökoneita, jotka eivät ole jatkuvassa käytössä. Aloittava yrittäjä voisi maksaa laitteiden käytöstä vuokraa ja tehdä töitä meidän tiloissa. Tyhjää tilaa on 500 neliötä, joten yrittäjä voi halutessaan laajentaa myös omiin koneisiin, Ruokolainen toteaa.

Yrittäjä pitää hyvänä vaihtoehtona esimerkiksi kevytyrittäjyyttä, jossa rahaliikenne kulkee laskutuspalveluyrityksen kautta. Kevytyrittäjyys sopii tilanteisiin, kun yrittäjyys on kokeiluluontoista ja tulo epäsäännöllisempää.

Ruokolaisen omat pojat Timo ja Juha toimivat molemmat yrittäjinä Tehovinssin seinien sisällä. 16-vuotiaasta saakka yrittäjänä toiminut Ultratec Oy:n toimitusjohtaja Timo Ruokolainen toteaa, että yrittäjyydestä tehdään mörköä ihan turhaan.

– Yritystoimintaa voi kehittää ja markkinoita kasvattaa pikku hiljaa, vaikka palkkatyön ohessa.

Hannu Ruokolainen haluaisi kehittää myös työharjoittelukulttuuria. Hän kritisoi ajatusta, että nuoret kerätään opiskelemaan keskuspaikkoihin ja lähetetään harjoittelemaan yrityksiin, joihin nuorilla ei ole oikeastaan mitään kytköstä.

– Minua huolettaa pienten paikkakuntien kurjistuminen. On tehty tilastoa siitä, että ne nuoret, jotka käyvät koulunsa kotoa käsin, jäävät herkemmin kesätöihin omalle paikkakunnalle. Ja vaikka he lähtisivätkin korkeakouluun muualle, he palaavat tekemään opinnäytetöitä paikallisille firmoille.

Ruokolainen ideoi jo muutama vuosi sitten hajautetun ammattikoulun mallin, jossa nuoret saisivat teoriakoulutuksen kotipaikkakunnallaan ja tekisivät työharjoittelun oman paikkakunnan tutuissa yrityksissä.

– Ihannetilanne olisi se, että työharjoittelu perustuisi rekrytointiin. Silloin yrittäjällä on aito halu kouluttaa nuorta ja harjoittelijalla taas motivaatio oppia. Kannatan myös palkallista työharjoittelua etenkin siinä vaiheessa, kun nuori alkaa osata työvaiheet.

Ruokolainen korostaa, että työharjoittelu auttaa löytämään piilotyöpaikkoja. Fiksu kaveri voi innostua ottamaan haltuun jonkin vähemmällä huomiolla olleen liiketoimintasektorin ja lähteä viemään sitä myöhemmin eteenpäin työntekijänä tai vaikka yrittäjänä.

Yritys yrityksen sisällä

Tehovinssin seinien suojissa on ollut jo pitkään Joni Tannisen yritys JTM Welding Ky, joka tekee kokoonpanohitsausta sekä valmistaa omia rakennusalan tuotteita, kuten levyhissejä ja kipsilevyasennusvaunuja.

Tanniselle muutto omasta pajasta toisen yrittäjän halliin oli luonteva siirto, sillä samaan aikaan osa Tehovinssin tuotteiden valmistuksesta siirtyi JTM Weldingin vastuulle.

– Täällä oli isommat tilat ja valmiina laitteet, joiden käytöstä maksan vuokraa. Teemme täällä paljon yhteistyötä muiden paikallisten yritysten kanssa ja voimme tilanteen mukaan ottaa isompia töitä porukalla vastaan. Yritys onkin mennyt pikku hiljaa eteenpäin.

Tanninen jakaa Hannu Ruokolaisen ajatukset nuorten kouluttamisesta ja työllistämisestä. He näkevät muun muassa, että jokainen työmahdollisuus, vaikka lyhyempikin, on nuorelle arvokas.

– Meillä nuoret voisivat esimerkiksi tulla purkamaan ruuhkahuippuja ja tekemään kokoonpanohommia, Tanninen sanoo.

Ruokolainen lisää, että pätkätyöllistämistä pidetään kuin kirosanana.

– Onhan sitä ennenkin rakennettu yksi talo kerrallaan ja katsottu, mihin se johtaa.