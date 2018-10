Yrittäjäpari toteuttaa unelmaansa Jyväskylässä – ensin löytyi asunto, sitten perustettiin uusi liike

Yrittäjäpari Anja Hokkanen ja Harri Kuosmanen pohti vuosia jalkahoitolansa ja myymälänsä toiminnan laajentamista Helsingin Jyväskylään. Lopulta laajentumisen ajankohdan ratkaisi sopivan rivitaloasunnon löytyminen Vaajakosken Haapaniemestä Päijänteen rannalta.

– Olen aina sanonut, että muutan Jyväskylään ja laitan liikkeen sinne, Hokkanen kertoo.

Hokkasella on ollut jalkahoitola Helsingissä 33 vuotta. Jalkahoitolan ja myymälän yhdistelmä syntyi kahdeksan vuotta sitten yhdessä Kuosmasen kanssa. Myymälässä on tarjolla jalkineiden lisäksi muita terveydenhoidon ja hyvinvoinnin tuotteita.

Samalla idealla toimii tiistaina virallisesti avattava H & K Jyväskylän jalkahoitola ja myymälä.

Hokkanen ja Kuosmanen aikovat sukkuloida Helsingin ja Jyväskylän välillä ainakin seuraavat kaksi vuotta, sillä Helsingin-toimipisteen vuokrasopimus päättyy vuonna 2020. Heidän tavoitteena on myydä Helsingin-toiminnot tuolloin.

– Helsinki on nähty. Vaikka yritys on menestynyt, etelässä elämä on aika kovaa. Täällä on paljon leppoisampaa. Bussipysäkillä keskustellaan ja tervehditään, sanoo Hokkanen, joka on syntynyt Kangasniemellä ja käynyt apuhoitajakoulun Jyväskylässä.

– Emme tahdo viettää eläkepäiviä Helsingissä, Kuosmanen täydentää.

Pari seuraavaa vuotta Hokkanen aikoo työskennellä puoliksi Jyväskylässä ja puoliksi Helsingissä. Kuosmasen päätyö on Helsingin-myymälässä, mutta hän käy tarvittaessa tuuraamassa Jyväskylässä. Jyväskylään on palkattu yksi myyjä. Toinen jalkahoitaja toimii yrittäjäpohjalta.

Hokkanen pitää yrityksen valttina jalkahoitolan ja myymälän yhdistelmää, jollaista ei Jyväskylässä ennestään ole.

– Ihmisiä on tullut jo ennen avausta liikkeeseen katsomaan. Olemme jo saaneet kiitosta, että tulimme tänne.

Osa palautteesta on ollut myös iloa siitä, että tyhjä liiketilat täyttyvät. H & K sijoittui Kävelykadun varteen DNA:n entisen myymälän paikalle.

– Halusimme liiketilan ehdottomasti Kävelykadun varresta, emme mistään kauppakeskuksesta, Kuosmanen kertoo.

Jos kaikki sujuu suunnitellusti, Jyväskylän toimipiste nostaa yrittäjien liikevaihtoa selvästi.

H & K Helsingin liikevaihto on ollut hyvässä kasvussa. Viime vuonna sitä kertyi noin miljoona euroa.

Hokkasta ja Kuosmasta kuunnellessa liikevaihdon kasvu ei kuitenkaan ole ykkösasia. Vaikka kannattava liiketoiminta on tärkeää, isoimmat ilot tulevat elämän yksityiskohdista.

– Saimme veneemme Haapaniemessä laituriin, Kuosmanen sanoo.

Samalla tyytyväisyys näkyy molempien haastateltavien kasvoilta.