Yrittäjäperheen kasvatti uskaltaa ajatella isosti: "Odotin paljon pomppuisempaa tietä, mutta hyvin on päästy liikkeelle"

Suunnittelija Mari Lamberg, 35, kuvailee itseään leijonaluonteeksi, joka uskaltaa tarvittaessa ajatella isosti. Tällä hetkellä se tarkoittaa konkreettisesti sitä, että äskettäin perustettu suunnittelutoimisto Lamberg & partners Oy on tarkoitus kasvattaa valtakunnalliseksi toimijaksi.

– Minulla on hyvät kontaktit Helsingin suuntaan ja ensimmäinen toimistotilan suunnitteluprojekti on siellä jo käynnissä, Lamberg kertoo.

Helsingin suunta on Lambergille tuttu aikaisemmilta työvuosilta, sillä hän työskenteli vanhempiensa perustamassa markkinointi- ja mainostoimisto M1:ssä, jolla on toinen toimisto Helsingissä.

Perheyrityksellä on ollut kaiken kaikkiaan iso rooli yrittäjäksi kasvamisessa. Lamberg kuvaa, että isä-Markulta on periytynyt visionäärin ominaisuuksia ja äiti-Raijalta ”järjen ääntä”. Myös sisarukset toimivat luovien alojen ammateissa ja ovat toimineet hyvänä kaikupohjana yritystä suunnitellessa.

– Toimin edelleen M1:n hallituksen puheenjohtajana, mutta minulla oli polte ja visio lähteä tekemään omaa juttuani. Kun opiskelin sisustussuunnittelijaksi, opiskeluryhmä sai minut huomaamaan omat vahvuuteni, joita halusin kehittää edelleen, Lamberg sanoo.

– Yritystä ei kuitenkaan perustettu hetken huumassa vaan harkitsin sitä pitemmän aikaa.

Lamberg & partners Oy tekee tilasuunnittelua yrityksille ja sisustussuunnittelua yksityisasiakkaille. Mari Lamberg sanoo syttyvänsä projekteista, joissa saa vapaat kädet ja joissa pääsee revittelemään kunnolla. Toisaalta pienen budjetin muutoskohteet haastavat käyttämään luovuutta ja mielikuvitusta.

– Olen ollut pitkään graafisen suunnittelun maailmassa ja siksi osaan ajatella myös boksin ulkopuolelta. Tyylini on enemmän eurooppalainen kuin skandinaavinen. Haluan tuoda tiloihin myös värikkyyttä ja valoa.

Lamberg haluaa ottaa suunnitteluun mukaan paitsi tilojen käyttäjät myös eri alojen ihmisiä.

– Olen huomannut, että parhaat ideat saattavat tulla alan ulkopuolelta. Kun erilaiset ihmiset kohtaavat, syntyy makeita ideoita.

Lambergin yritys on vasta puolivuotias, mutta sillä on jo yksi työntekijä, joka on myös yrityksessä osakkaana. Tällä hetkellä toinen osakas keskittyy tilasuunnittelun sijaan tapahtumakoordinointiin ja Lambergin vastuulla on suunnittelu. Lisää työntekijöitä rekrytoidaan tarpeen mukaan.

– Olen luonteeltani energinen ja tykkään olla itse monessa mukana. Välillä könyän lattialla siivoamassa ja tekemässä mittauksia.

Lamberg on tyytyväinen siihen, miten yritys on lähtenyt rullaamaan heti alussa.

– Odotin paljon pomppuisempaa tietä, mutta hyvin on päästy liikkeelle ja onnistuttu tekemään oikeita asioita oikeassa syklissä.

– Kauanko sitten menee siihen, että yritys on valtakunnallinen toimija. Se voi kestää viisi tai kaksikymmentä vuotta, mutta vähempään en tyydy.

Verkkokaupassa uutta designia

Mari Lambergilla on tänä keväänä monta asiaa työn alla. Lähiviikkoina avautuu Lamberg & partnersin verkkokauppa, johon tulee myyntiin muun muassa julkisiin tiloihin tarkoitettuja tilanjakajia, puhelinkoppeja ja pöytiä.

– Designpöydät on suunnitellut jyväskyläläinen muotoilija Jonas Hakaniemi. Kerroin ideastani Jonakselle jo pari vuotta sitten ja hän innostui heti piirtämään ensimmäisen hahmotelman mallista. Nyt asiaan on palattu uudelleen, Lamberg kertoo.

Yrittäjä ei vielä halua avata tarkemmin, millaisia pöydistä tulee, mutta ne on tarkoitettu pienehköihin toimistoihin.

– Pöydät, kuten kaikki verkkokaupan tuotteet teetätetään paikallisissa yrityksissä. Niissä hyödynnetään kotimaista puuta ja ne pyritään tekemään mahdollisimman myrkyttömästi.

Lambergin mukaan verkkokaupalla tavoitellaan myös ulkomaisia asiakkaita, siksi verkkokaupasta tehdään heti myös englanninkielinen versio.

– Alkuvaiheessa ulkomaisia asiakkaita tavoitellaan Pohjoismaista ja muualta Euroopasta.