Yritysjohtajat listasivat parhaat alueet: Jyväskylän seutu kiri jo viidenneksi

Jyväskylän seutukunta on arvioitu viidenneksi parhaaksi alueeksi yrityksille. Seudun kuntiin kuuluvat Hankasalmi, Jyväskylä, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Kuntaranking-kyselyyn vastasi joulu–tammikuussa 1 134 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. He laittoivat paremmuusjärjestykseen 25 seutukuntaa.

Jyväskylän seutu petrasi sijoitustaan mukavasti, sillä edellisessä kyselyssä vuodelta 2017 sijoitus oli kymmenes ja vuonna 2015 kahdeskymmenes.

Seinäjoen seutukunta on jo neljättä kertaa ykkönen. Vahvin nousija on Rauman seutukunta. Se on yritysten näkökulmasta nyt Suomen toiseksi vetovoimaisin alue, kun se oli edellisessä vertailussa viides. Turun seutukunta sijoittuu toistamiseen kolmen parhaan joukkoon napaten nyt pronssia.

Kahden vuoden välein toteutettava Kuntaranking mittaa Suomen eri alueiden vetovoimaisuutta yritystoiminnan kannalta.

Tutkimuksessa hyödynnettiin kahdentyyppistä aineistoa: aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja sekä yritysjohtajille suunnattua kyselyä. Vertailuun otettiin 25 seutukuntaa, joista yrityskyselyssä saatiin eniten vastauksia.

Seutukunnan sijoitukseen vaikuttivat yritysjohtajien arvioissa erityisesti yritysten mahdollisuudet osallistua julkiseen palvelutuotantoon sekä erilaisten yritysten tasapuolinen kohtelu. Painoarvoa oli myös yritysvaikutusarviointien systemaattisella hyödyntämisellä osana kunnan päätöksentekoa sekä lupa- ja kaavoitusprosessien nopeudella ja sujuvuudella.