Yritysten verojalanjälki Keski-Suomessa kasvoi 1,22 miljardiin euroon

Keski-Suomen alueen yritysten verojalanjälki kasvoi 1,22 miljardiin euroon vuonna 2017, kertoo Keskuskauppakamarin Suuri veroselvitys vuosilta 2015−2017. Keskisuomalaisessa laajasti uutisoitujen yhteisöverojen lisäksi verojalanjälkeen lasketaan mukaan arvonlisävero, palkkojen ennakonpidätykset, työeläkemaksut ja muut palkan maksamiseen liittyvät työnantajamaksut.

– Selvitys kuvaa erinomaisesti yritysten merkitystä Keski-Suomen alueella. Julkisessa keskustelussa yritysten veronmaksua tarkastellaan yleensä vain yhteisöveron kautta, mutta todellisuudessa yritysten verojalanjälki on laajempi, Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen toteaa.

Verohallinnolle maksoi ja tilitti veroja vuonna 2017 yli 11 600 Keski-Suomeen rekisteröitynyttä yritystä. Yritysten määrä on kasvanut erityisesti vuosina 2016−2017.

Keski-Suomessa suurimmat verovirrat kertyivät teollisuudesta, kaupan alalta ja rakennusalalta. Keskisuomalaiset yritykset maksoivat erityisesti yhteisöveroa huomattavasti enemmän vuonna 2017 kuin vuonna 2015.

Selvitys sisältää myös maakunnan suurimmat arvonlisäveroa tilittävät toimialat vuonna 2017. Keski-Suomessa ne olivat tukku- ja vähittäiskauppa (84 miljoonaa euroa), rakentaminen (47 miljoonaa euroa) ja teollisuus (45 miljoonaa euroa).

Keskuskauppakamarin verotuksesta vastaava johtaja Ann-Mari Kemell kehottaa yrityksiä viestimään avoimesti omasta verojalanjäljestään.

– Viime vuosina yritysten verot ovat olleet tapetilla lähinnä aggressiivisen verosuunnittelun näkökulmasta. Olisi korkea aika nostaa esille myös se tosiseikka, että suomalaisten yritysten veronmaksuhalukkuus on maailman kärkiluokkaa. Esimerkiksi arvonlisäverovaje on Suomessa maailman alhaisimpia, Kemell sanoo.

Keskuskauppakamarin Suuri veroselvitys julkaistiin keskiviikkona. Selvityksessä on mukana yhteensä 300 000 osakeyhtiötä, osuuskuntaa tai muuta yhteisöä, jotka ovat maksaneet ja tilittäneet veroja tai joilla on ollut verotukseen vaikuttavia tietoja vuonna 2017. Selvityksen tarkoituksena on tuoda näkyväksi yritysten rooli julkisten palvelujen rahoittamisessa.

Maakunnan tiedoissa ovat mukana yritykset, joiden kotipaikka on rekisteröity maakunnan alueella.