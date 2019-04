Yt-neuvottelut aloittaneella Tiedolla on Jyväskylässä noin 250 työntekijää – vaikutukset paikallisesti vielä auki

It-yhtiö Tiedon yt-neuvottelut koskevat myös Jyväskylän toimipistettä. Yhtiön mukaan neuvottelut koskevat maailmanlaajuisesti arviolta 700 työntekijää, joista noin 210 on Suomessa. Työntekijöiden vähennys toteutetaan vuoden loppuun mennessä.

Tiedon viestintäjohtaja Kia Haringin mukaan yhtiöllä on Suomessa yhteensä 3700 työntekijää, joista valtaosa on pääkaupunkiseudulla. Jyväskylän toimipisteessä työskentelee Haringin mukaan noin 250 ihmistä. Haringin mukaan neuvottelut ovat vasta alkamassa, joten vielä on liian varhaista arvioida vaikutuksia Jyväskylän osalta.

– Neuvotteluesitys on annettu tänään, ja neuvottelut kestävät vähintään kuusi viikkoa. Paikkakuntakohtaiset vaikutukset tarkentuvat neuvottelujen aikana, kommentoi Haring.

Tieto työllistää maailmanlaajuisesti noin 15 000 työntekijää parissakymmenessä maassa. Heistä 3 700 työskentelee Suomessa.