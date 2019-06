Ähtärin Nina Åkerman luopui tangokruunun tavoittelemisesta: "Osa-aikainen talonmieskolli olisi kiva"

Vain yksi on joukosta poissa.

Näin voidaan sanoa tulevista Seinäjoen Tangomarkkinoista ja sen kuningatarkilpailusta heinäkuussa.

Tai ehkä sieltä on useampikin poissa, mutta tämän naisen siellä olisi suonut olevan. Jos hän olisi niin tahtonut. Mutta hän ei tahtonut. Ei enää tänä vuonna.

– Katson, että en enää tarvitse kruunua. Se ei ole myynnillisesti enää tärkeä minulle.

Näin sanoo Ähtärin ikioma ilopilleri Nina Åkerman: 2015 Seinäjoella kolmas, 2016 superfinaalin toinen ja 2018 yleisön suosikki.

– Haluan lisäksi olla muutakin kuin tangolaulaja. Siksi levylläni ja ohjelmistossa on musiikkia laidasta laitaan. Tanssittavaa musiikkia, singlen kesäkuun puolivälissä julkaiseva Åkerman sanoo.

Muistan, kun ensimmäisen kerran puhuin puhelimessa tämän naisen kanssa. Välitön, hersyvä, puhelias, iloinen.

Muistan kun sain tältä naiselta ensimmäiset promokuvat: naisellinen, flirttaileva, itsevarma ja iloinen.

Nyt kun olen ensimmäisen kerran tavannut tämän naisen livenä, tiedän, että hän on tuota kaikkea. Äärettömän positiivisessa paketissa. Hymy, silmät, kontakti. Iloinen.

– Tiedän, että saatan antaa lavalla ihmisille väärän kuvan. Muistan kerrankin erään naisen, joka miehensä kanssa tanssiessaan peitti tämän silmät aina ohittaessaan lavan kohdallani. Peukutin häntä ja hän ymmärsi yskän. Mutta tällainen minä olen.

Nyt kun Nina Åkerman ei enää jahtaa tangokuninkaallista kruunua, hänellä on muita pontimia elämälle.

– Keikkamäärä on sopiva. Voin toki tehdä enemmänkin, mutta nykyinenkin määrä sopii elämääni. Jää aikaa muullekin, kuten lenkkeilylle, koiralle ja tyttärelle.

– Esitän musiikkia, joka tulee minusta. Olen enemmän tulkitsija kuin musiikin tekijä mutta eihän sitä tiedä vaikka joskus tekisin itsekin musiikkia.

– Haluan olla monipuolinen iskelmälaulaja ja esittää tanssimusiikkia. On ollut ihana huomata, että lavakulttuuri voi hyvin ja nuoria on tullut lisää. Lamavuosina näytti huonommalta.

Ja se konserttikiertuekin tulee. Jossain vaiheessa. Mutta ehkä yllätysnäkökulmalla.

– Sukuni tulee isän puolelta Ruotsista Uumajasta. Olisi ihana tehdä konserttikiertue Ruotsissa. Juuri nyt se ei onnistu mutta ehkä joskus.

Ja bändinä on nyt ManTra.

– Halusin orkesterin, jossa on jatkuvuutta ja sitoutumista. Nyt minulla sitä on. On ikävää, jos bändissä on keikkailija, joka ei tunne ohjelmistoa ja jonka takia joutuu hllitsemään tulkintaa, Åkerman sanoo.

Se laulaja-yrittäjä Nina Åkermanista. Vaan mitä kuuluu Ähtärissä asuvalle Nina Åkermanille? Onko hän esimerkiksi koskaan pahalla päällä?

– Jos joku huono päivä sattuu, lähden lenkille. Se auttaa. Minulla on muuten tavoitteena, että juoksen tai kävelen 50 kilometriä viikossa.

Okei. Mitä muuta?

– Tytär asuu nyt viimeistä vuotta kotona. Todennäköisesti. Sitten hän valmistuu ja on valmis lentämään pesästä kun poikaystäväkin on.

No niin. Tilaa olisi...

– Osa-aikainen talonmieskolli olisi kiva. Sellainen, joka huoltaa auton ja korjaa rännit. Ei asu meillä, ja tulee aina mun aikataulun mukaan.

Khöm... Muuta?

– Nyt en enää hölmöile yöllisen ajamisen kanssa. Kun on pari kertaa ollut lähellä piti -tilanne. Jos tulee kotimatkaa yli 200 kilometriä, jään keikkapaikalle yöksi, Nina Åkerman sanoo, katsoo silmiin ja hymyilee.

Iloisesti.