Ähtärin tangokuningas palasi juurilleen: vuoden 2001 hitti uudelleen purkkiin

Ähtärin kultakurkku, vuoden 2003 tangokuningas Kari Hirvonen on ollut erittäin aktiivinen viime aikoina. Hän on ollut mukana tanssilavatoiminnassa, keikkailut ja nyt hän on uuden, vanhan musiikin äärellä. Hirvonen on nimittäin “uudistanut” tanssihittinsä.

Hirvonen kertoo Tanssiin.fi-sivustolla, että juuri ilmestynyt single Loisteessa punaisen kuun on yksi hänen uransa tärkeimmistä ja vaikuttavimmista kappaleista, jolla on mielenkiintoinen historia: Kari ja hänen veljensä Markus Hirvonen sävelsivät sen jo vuonna 2001, jolloin Kari laulun myös ensimmäisen kerran levytti. Tuolloin kuningas oli vielä aloitteleva laulaja, ja hädin tuskin täysi-ikäinen.

– Loisteessa punaisen kuun henkii vanhaa suomalaista sielunmaisemaa. Ennen kaikkea se on rakkauslaulu, joka antaa toivoa myrskyjenkin keskellä, Hirvonen kertoo sivustolla.

Hirvoselle kesä on ollut muutoinkin onnen aikaa, kun hänen tyttärensä pääsi ripille.

Hirvosta voi kuulla perjantaina 6. syyskuuta Ähtärissä Club B52:ssa, 19. lokakuuta Suolahtisalissa Äänekosken Suolahdessa sekä 2. marraskuuta niin ikään Äänekoskella Kartano Kievarissa.