“Rakkain koruni on mummoltani saama kultainen kaulaketju”: Keskisuomalaisen kesävisan oikea vastaus ja voittaja ovat selvillä

Keskisuomalaisen Tänään-osaston kesävisa, jossa piti arvata tai tietää, mikä asuste puuttuu Erika Helinin iltapuvusta on tullut päätökseensä. Ennen voittajien julistamista Erika kertoo oikean vastauksen.

Vyökö?

– Ei. Pidän yksinkertaisista asuista, ja mieluimmin jätän asusteita pois kuin lisään niitä. Koristeellinen vyö on hyvä ratkaisu silloin, kun haluaa asuunsa piristystä ja särmää. Pidän aina huolen, että vyön, laukun ja kenkien soljet sekä korut ovat samaa sävyä.

Hartiahuiviko?

– Ei. Hartiahuivin puen, jos juhlien etiketti sitä vaatii, tai jos juhlaan kuuluu myös kirkko. Tarvittaessa varmistan juhlien emännältä millaista pukeutumista hän vierailta toivoo. Useimmiten pukukoodin suhteen ollaan aika rentoja, mikä on mielestäni hyvä juttu.

Sukkahousutko?

– Ei. Sukkahousut valitsen kylmemmällä säällä, mutta kesäjuhliin menen mielellään ilman. En myöskään suosittele sukkiksia sandaalien kanssa, vaan silloin valitsisin avokkaat, joissa on suljettu kärki.

Lisäksi arvattiin käsineitä, minkkistoolia ja kelloa. Mutta:

– Oikea vastaus on koru. Rakkain koruni on mummoltani saama kultainen kaulaketju. Tämä koru on minulle niin arvokas, että käytän sitä vain hienoimmissa tilaisuuksissa, ettei sille vain kävisi mitään. Kuvasta puuttui myös korvakorut. Lempikorvakoruni olen saanut lahjaksi Miss Filippiineiltä, kun olimme kilpailumatkalla. Kyseessä on helmikorvakorut, jotka on tehty Filippiineillä viljellyistä helmistä. Helmet ovat klassisen tyylikkäät ja sopivat niin arkeen kuin juhlaan.

Kisassa hyväksytään oikeaksi vastaukseksi koru, mikä olikin useimpien vastauksissa oikein. Vastauksia saapui kaikkiaan noin 500, joista oikein vastanneista onni suosi Niina Rautasta Vihtavuoresta. Hän saa palkinnoksi 70 euron suuruisen hemmotteluhoidon Kauneushoitola–Kynsistudio L-Salonki Treatment & Training -liikkeessä. Koska vastauksia tuli niin paljon, arvottiin lohdutuspalkinto kaikkien vastanneiden kesken. Sen saa Tuija Lampinen Muuramesta.