100-vuotias: "Olen aina tuntenut, että minulla on jokin erikoinen varjelus ja suojelus"

Pallo on nyt Martti Mäkisellä.

Tikkakoskelainen talvisodan veteraani täyttää huomenna sata vuotta.

Sata vuotta on niin käsittämättömän pitkä kaari ja mittaamattoman paljon elämänkokemusta, että paras jättää tässä haastattelussa haastaminen minimiin ja herkistää kuunteleminen maksimiin.

Vuosisata erottaa jyvät akanoista. Siksi onkin mielenkiintoista kysyä juuri Mäkiseltä, mitkä ovat olleet hänen elämänsä ihanimmat asiat.

– Niitä on paljon! Koko elämäni on ollut ihanuutta. Olen ollut oikea onnenmyyrä, Mäkinen aloittaa vastauksensa.

– Kaikessa mitä minulle on tapahtunut, olen saanut osakseni parhaan mahdollisen niillä eväillä, jotka minulla on ollut. Kun eteen on tullut valintoja, ne ovat sattuneet menemään parhain päin. Tuntuu, että olen saanut erikoiskohtelua.

Onnenmyyrää on kutsuttu leikkisästi Tikkakosken muistihirviöksi. Mäkisen muisti pelaa ihan niin kuin ennen vanhaan.

Paljon on kiinni terveydestä. Sitä Mäkisellä on riittänyt ja siitä hän on kiitollinen. Mies vaikuttaa ikäistään hämmästyttävän paljon nuoremmalta.

Mäkinen jatkaa vastaamista alkuperäiseen kysymykseen.

– Suurin onni, jonka olen saanut, on onnellinen perhe-elämä. Olkoonkin, että suru tuli vähän liian aikaisin. Mutta suru ei kysele aikaa, leskeksi vuonna 1998 jäänyt Mäkinen sanoo.

Mäkisen lapset ovat isänsä tapaan eläkeläisiä. Mäkinen kokee, että omalla tavallaan lapsi on vanhemmalleen lapsi aina.

– Kovin usein tulee mieleen, millaisia he olivat aivan pieninä, vallankin jos katselen vanhoja valokuvia. Se oli suloista aikaa, jota muistelen kaiholla. Hienoin elämänvaihe.

– Jälkikäteen olen ajatellut, että olisi pitänyt olla lapsille enemmänkin aikaa.

Perheen ja terveyden lisäksi Mäkinen pitää elämänsä ihanimpina asioina ystäviä ja harrastuksia.

Mäkinen kokee siunaukseksi myös optimistisen ja sosiaalisen luonteenlaatunsa. Hänen mukaansa se on auttanut tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa ja pärjäämään ylipäätään.

– Monet asiat sujuvat optimistilta paremmin kuin pessimistiltä, tai siltä joka ei kiinnitä siihen huomiota.

Hyväksi ohjenuoraksi kaikissa ihmissuhteissa Mäkinen on todennut sen, että asiat kannattaa selvittää ja sopia mahdollisimman pian.

Lopulta aina palataan siihen, kuinka paljon kaikkeen mahtuu sattumaa. Elämän edessä on pysyttävä nöyränä.

Mäkisen elämä olisi saattanut päättyä talvisodassa 1939. Tai jo paljon sitä ennen Äänekosken Tärttämäessä, jonka kallioseinämillä hän leikki lapsena vuorikiipeilijää.

– Olen aina tuntenut, että minulla on jokin erikoinen varjelus ja suojelus.

Ennen talvisodan syttymistä Mäkinen oli patterissa, jota Neuvostoliitto syytti kuuluisista Mainilan laukauksista.

– Toisenlaisista väitteistä huolimatta voin vakuuttaa, että emme ampuneet. Meidän tykkimme eivät olisi edes kantaneet rajalle.

Maailmanpolitiikan nykyisiä jännitteitä Martti Mäkinen on seurannut huolestuneena.

– Maailmalta tulee hälyttäviä uutisia, jotka eivät mitenkään täydellä varmuudella ennusta rauhan säilymistä. Toivottavasti terve järki kuitenkin voittaa. Nykyiset tehokkaat aseet takaavat sen, että jos yleinen sota syttyy, voittajatkin häviävät.

– Kotimaan poliitikassa toivoisin, että puolueet keskittyisivät enemmän koko maan etujen ajamiseen. Nykyisin tuntuu, että tärkein asia niille on oma etu.