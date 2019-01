"1970-luvulla oli skitsofrenia, nyt masennus", kertoo mielenterveysalalla uransa tehnyt Ilkka Pernu, 70 – haki hoitajakouluun poiketakseen massasta

Säynätsalon vaneritehtaan kyljessä Jyväskylässä sijaitsevassa Vanerilassa toimii Säynätsalo-seura. Entisen paloaseman tunnistaa letkujen kuivatustornista.

Kun toimittaja oli vuosi sitten keikalla samaisessa talossa, 69-vuotias Ilkka Pernu yllytti toimittajaa kiipeämään piippumaisen korkeaan torniin ja vaihtamaan lampun palaneen tilalle. Torni on kuitenkin niin korkea, että heikompipäistä huimaa. Eivätkä sen kylkeen istutetut metalliset jalansijatkaan houkutelleet, joten lamppu jäi vaihtamatta.

Nyt tornissa kuitenkin palaa valo. Pernu kiipesi lopulta itse torniin vaihtamaan sen lampun.

– Vannottivat, että et mene yksin, mutta yhden sunnuntain ratoksi kiipesin kuitenkin, mies sanoo ja naurahtaa.

Tuore Säynätsalo-seuran puheenjohtajuus taisi toimia yllykkeenä.

Kysymykseen paljonko tornilla on korkeutta, Pernu ei osaa vastata.

– Meinasitko aloittaa jutun Tarzan-tarinalla, Pernu sanoo ja nauraa.

– Meinasin, toimittaja vastaa.

Kemijärvellä syntyneen Pernun toi 1991 Keski-Suomeen työ Keskussairaalan psykiatrisen puolen ylihoitajana. Alun perin miehestä piti tulla ekonomi, mutta sitten kiinnostus lopahti.

– Silloin 70-luvun radikaaleina vuosina minulla oli intressi tehdä toisin, olla toisenlainen. Ja kun siihen aikaan ei ollut Suomessa montakaan miessairaanhoitajaa, päätin silloisen tyttöystävän innostamana hakea kouluun.

Pernu sanoo mielenterveystyön muuttuneen valtavasti. 70-luvulla pääasiallinen hoidon kohde oli skitsofreniapotilas. Nyt asiakkaita tuottaa masennus.

– Masentuneita on tietysti ollut ennenkin, mutta sitä on vain ajateltu, että ainahan tuo meidän Miina on ollut alakuloinen ja hiljainen, Pernu sanoo.

Psykiatrisen puolen kehitys näkyy itsemurhatilastoissa. 90-luvun huippuluvut ovat puolittuneet.

Suuri muutos koskee myös laitospaikkojen määrää.

– 60-luvulla keskisuomalaisia varten oli käytettävissä toistatuhatta laitospaikkaa, nyt 70.

Luku on Pernusta riittävä. Vanha tapa, jossa mielenterveysongelmainen ”nykäistiin mielisairaalaan pois siitä ympäristöstä, jossa hän oireili”, on korvattu avohoidolla.

– Nopea reagointi ehkäisee oireiden kanssa elämistä eli sitä, että oireilusta tulee ”uusi normaali”.

Mielenterveystyön lisäksi Pernulle sydämenasioita ovat liikunta ja politiikka. Hän vaihtoi Oulun opiskeluvuosinaan tupakan lenkkikenkiin ja liittyi vasemmisto-opiskelijoihin.

– Silloin sitä oli niin rikkiviisas, että ajatteli ymmärtävänsä kaiken maailmasta, kun oli lukenut kolme Huutomerkki-sarjan teosta, Pernu sanoo ja pyörittää päätään.

Huutomerkki oli kustannusyhtiö Tammen julkaisema yhteiskunnallisten pamflettien kirjasarja.

Kaupunginvaltuustossa ja -hallituksessa istunut Pernu toimii nyt vasemmistoliiton Jyväskylän kunnallisjärjestön puheenjohtajana.

– Suostuin sillä ehdolla, että olen hommassa vain vuoden ja valitsevat minun jälkeeni jonkun alle nelikymppisen.

Vuodesta 2007 Pernun on löytänyt vuosittain Espanjan Santiago de Compostelan pyhiinvaellusreiteiltä. Takana on 10 vaellusta.

– Henkinen virkistäytyminen on niissä se pääidea. En lähde siksi, että kunto paranisi. Monen viikon elämys rauhoittaa ja antaa impulsseja.

Pernu sanoo, että vähintään yhtä tärkeä kuin matka, ovat kanssamatkaajat. Hän puhuu hyväksyvästä ilmapiiristä ja kumppanuudesta. Samaa yhteisöllisyyttä hän löytää Säynätsalostakin. Pernu sanoo, että hyvä esimerkki tästä on, että kun hän muutti saareen, paikalliset tulivat auttamaan muuttokuorman kanssa.

– Minulle vieraat miehet tulivat pyytämättä ja näppylähanskat kädessä paikalle kun näkivät muuttokuorman pihassa. Se on hienoa yhteisöllisyyttä, Ilkka Pernu sanoo ja hymyilee.