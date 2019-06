210 euroa pelkästä pöytävarauksesta – Katso Mika Salon jyväskyläläisen Henna-rakkaan kuvaraportti Monacon GP:stä: "Tähän öky todellakin kuuluu"

Sattuneesta syystä olen päässyt tutustumaan kansainvälisen jetsetin elämään. Yksi tämän elämän ilmentymä on formulaviikonloppu.

Monacon GP on formulakisoista se kuuluisin. Monaco kaikella glamourillaan on jotain, jossa muutkin kuin todelliset formulafanit haluavat käydä edes kerran. Kisaviikolla on ohjelmaa joka lähtöön. Usein näkee etuliitteen "öky" vaikka missä yhteydessä. Kun puhe on Monte Carlon Grand Prix:stä, siihen "öky" todellakin kuuluu.

Monacon formulavarikko on kapea ja ahdas. Näin kuka tahansa voi tulla verkkoaidan taakse valokuvaamaan ja pyytämään nimmareita kuskeilta ja varikolla vierailevilta julkkiksilta. Täällä onkin totuttu näkemään paljon tunnettuja henkilöitä ja etenkin näyttelijöitä, koska Cannesin filmifestivaalit loppuvat samalla viikolla.

Itse en ollut käynyt Monacon GP:ssä moneen vuoteen ennen tätä. Meno oli entisellään. Suomalaisia oli paikalla paljon. Kun käveli satamaa pitkin, näkyi Suomen lippuja veneissä ja sai "moi"-huudot perään. Venepaikat ovat hintavia ja kiven alla, mutta niitä saa suhteilla. Paikat, joista näkee formulat jättiscreeneiltä ja myös itse rataa.

Viikonloppuun kuuluu, että kierrellään eri jahdeilla bileissä. Itse olin Patu Leppälän luotsaamalla Nami-luksusjahdilla katsomassa samaan viikonloppuun sattuneita jääkiekon finaaleja, myös alkujaan jyväskyläläisen Harvian perheen kanssa. Sari Harvia on lämminhenkinen ja mukava ihminen. Ja kyllä jyväskyläläinen toisen jyväskyläläisen tuntee: vitsit lensivät ja kannustettiin omin rituaalitanssein Suomi maailmanmestariksi.

Monacon kisaan saapuneen Minttu Räikkösen kanssa otettiin luonnollisesti yhteiskuva ja juteltiin niitä näitä.

Meillä oli Mika Salon kanssa asuinpaikkana Hermitage-hotelli, satamasta ja varikolta kävelymatkan päässä. FIA:n tuomarit asuivat kaikki siellä. Oli kyllä kaunis ja loistelias paikka. Se onkin yhdessä Hotel de Parisin kanssa Monacon kallein hotelli.

Monacossa on erilainen aikataulu kuin muissa F1-kisoissa. Perjantai on kokonaan vapaa, sillä se on perinteisesti Monacossa virallinen markkinapäivä. Siitä voisi päätellä, että isoimmat bileet on torstaisin.

Mutta menoa kyllä riitti ihan joka päivälle. Iltaisin, aamuun asti, on esimerkiksi Amber Lounge -bileet, joihin voi hankkia lippuja 1 000 eurosta ylöspäin. Siihen sisältyy koko illan juomat. 8 000 eurolla voi varata bileistä oman pöydän.

Hinnat nousevat Monacossa aina kisaviikon ajaksi. Meidän Hermitage-hotellin oman ravintolan menu, joka oli ravintolan ainoa illallisvaihtoehto, kustansi 350 euroa per henkilö, sisältäen toki ruoan ajan samppanjat. Ravintola Buddha Bar, oma aasialainen suosikkini puolestaan otti pelkästä pöytävarauksesta 210 euroa per asiakas.

Monacon varikolla näkyy aina kaikenlaista tyyliä. Naisilla mekkoja, jakku- ja housupukuja. Itse valitsin yhtenä päivänä pitkän hameen lyhythihaisella topilla ja kahtena päivänä täyspitkän mekon. Vaihteleva sää ei innostanut ihan pikkumekkoihin ja itselläni oli myös joko farkkutakki tai huivi mukana, sillä illan tullen viileni paljon.

Suomalaisia tuttuja näkyi jälleen varikolla. Maikkarin tyyppejä on aina kiva nähdä kun on paljon kuulumisia vaihdettavana. Osa porukasta on yhä sama kuin silloin kun Mika toimi kisareissuilla kommentaattorina Maikkarille.

Eräänlaisen fanikuvan otin Nusr Et pihviravintoloitsijan kanssa. Hän oli kisassa kutsuvieraana. Hän on hauskasti pukeutuva, omalaatuinen mies, joka tekee lihanleikkaustemppuja somessa ja on keulakuvana ympäri maailmaa sijaitseville Nusr Et -pihvipaikoille.

Eddie Irvine, Mikan hyvä ystävä ja entinen tallikaveri, oli myös varikolla ja pojilla oli omat hölmöt juttunsa, jotka tietysti ikuistin kameralle.

Moko, amerikkalainen korusuunnittelija, joka käyttää yleensä formulakisoissa kierrellessään päästä varpaisiin Marimekkoa, tulee aina kanssani iloisesti juttelemaan. Niin nytkin.