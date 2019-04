30 vuotta sitten opiskelijamiehet pistivät pystyy uniikin lauluporukan – nyt meistä jokainen tunnistaa suositun kuoron

Yhdessä tekemisessä ja erilaisuudessa piilee suuria voimia, tietää Multian Sinervän koulun rehtori ja Semmareiden kapellimestari Reima Viitala.

Maaliskuun iltana hän lisää klapeja Tiihalan tuvan jyhkeään takkaan ja pohdiskelee samalla, kuinka erilaiset äänet voivatkaan soida upeasti yhteen. Eikä hän tarkoita vain Seminaarinmäen Mieslaulajien musisointia, vaan myös arkielämän yhteisöjä, koteja, kouluja, työpaikkoja...

– Semmareissa jotkut säveltävät, jotkut sovittavat, toiset miettivät tanssipuolta ja koreografioita. Kaikkia arvostetaan, toinen toistaan kunnioitetaan, ollaan tasa-arvoisia, keskustellaan, päätetään yhdessä. On nousuja ja laskuja, mutta kaikki ovat hienoja ihmisiä ja erilaisuus on valtava voimavara.

Liki samoin sanoin Viitala kuvailee koulumaailmaa. Kuulostaa miltei kuin Sinervän opettajat ja noin 150 oppilasta muodostaisivat ”jättikuoron”, jota rehtori kapellimestarina luotsaa.

– Olen ollut rehtorina vuoden, ja vasta opettelen tehtävää. Minulla on paljon myös opetustyötä, ja se onkin oma juttuni: Pidän siitä, ja sen kautta pysyn mukana lasten ja opettajien maailmassa ja pedagogiikassa. Käyn apuopettajana kaikissa luokissa, ja haluan tuntea jokaisen oppilaan nimeltä, Viitala sanoo.

Kuorossa kun erilaiset äänet saa soimaan yhteen vain tuntemalla kokoonpanon ja kunkin vahvuudet.

Viitala muutti Multialle Tiihalan tilalle 2001 vaimonsa Satu Olkkosen ja tyttärien Miinan ja Seelan kanssa. Sinervän koulun opettaja hänestä tuli 2005.

Semmarit on ollut hänelle ”ammattimainen harrastus” jo paljon pidempäänkin: kuoro viettää 30-vuotisjuhlavuottaan.

– Perheemme elämä on aina ollut liikkuvaa, mutta koti on meille majakka, jonka luo on hyvä palata. Ajattelen niin, että minulla on kolme toisiaan tukevaa peruspilaria: hektinen työ, jota tehdessä ei voi muuta ajatella, valtavan energisoiva Semmarit ja sitten perhe ja koti, rauhoittumisen ja latautumisen paikka. Tätä pientä metsäpitäjää kohtaan tunnen aitoa kotiseuturakkautta.

– Sivusta katsoen näyttää ehkä, että olen enimmäkseen joko töissä tai Semmareissa. Semmarit harjoittelee noin joka kolmas viikonloppu, päälle tulevat keikat ja matkat ja tietysti on ”kotiläksyjäkin”, kuten kappaleiden harjoittelua, sovitusta ja suunnittelua. Koulu taas vaatii paljon aikaa etenkin nyt, kun suunnitellaan uutta koulukeskusta. Mutta vapaatakin on, ja silloin tykkään pilkkoa puita, tehdä lumitöitä ja liikkua luonnossa.

Viitala sanoo kodin ilman muuta pysyvän Multialla. Vaikka lapset ovat jo paljolti lähteneet omilleen, ovat heidän vierailunsa ja uusien taiteellisten kokoonpanojensa seuraaminen antoisia. Työssä innostusta nostaa uuden koulun kaavaileminen kyläläisten yhteiseksi kohtaamispaikaksi.

Ei todellakaan arvattu, että voisi tulla tällainen menestys, päivittelee Viitala muistellessaan vuotta 1989 ja niitä opettajaksi opiskelleita nuoria miehiä, jotka panivat pystyyn uniikin mieskuoron. Sitoutuneisuudesta ja yhdessä tekemisen ilosta kertoo se, että parikymmenhenkisessä kuorossa on alkuperäisjäseniä kuusi, parin ensimmäisen vuoden aikana mukaan tulleita yli puolet ja kaikki loputkin ovat kuuluneet kokoonpanoon toistakymmentä vuotta.

Kotimaan lisäksi Semmarit on kartuttanut fanikuntaa muun muassa Saksassa, Ruotsissa, Portugalissa, Sveitsissä, Yhdysvalloissa ja Kiinassa. Kuorolla on myös englanninkielinen ohjelmisto, ja omaa tuotantoa se on esittänyt kiinaksikin.

– Iso voimavaramme on oma musiikki. Esimerkiksi Amerikka on täynnä taitavia showkuoroja, jotka esittävät covereita. Me haluamme rakentaa omalla musiikillamme, sanoituksillamme ja esiintymisellämme kuulijoille tunteiden vuoristorataa. Semmareilla on huumorikuoronkin maine, mutta meillä on elämään myös vakava ote, ja teemme tätä tosissamme.

Viitala näkee Semmareiden ainutlaatuisuuden syntyvän juuri uudistumisesta ja omasta musiikista. Juhlavuoden ohjelmistokin koostuu sekä yleisölle rakkaimmiksi käyneistä kappaleista että uudesta tuotannosta. Kun varsinainen juhlakiertue syksyllä käynnistyy, on taas tarjolla myös tuore äänite, jota työstetään parhaillaan.

– Semmarit on lähes kuin toinen perhe, ja paljon on menty sen ehdoilla. Aina uuden konserttikiertueen edessä jännittää, mutta niin uskomatonta kuin se onkin, on kiertueemme nähnyt yleensä noin 10 000 katsojaa!

Semmareiden juhlavuosi käynnistyi helmikuussa Tampereen-konsertilla. Juhlakiertue alkaa marraskuussa Savonlinnasta.