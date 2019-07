46-vuotiaan Johannan treenattu vartalo herättää ihastusta pikku mustassa

Johanna Virtanen kerää ihastelua Instagramissa kuvillaan. 46-vuotias nainen rikkookin vauhdikkaasti stereotypioita siitä, että somekuvat olisivat vain nuorille.

– Juttu lähti liikkeelle ystävieni ehdotuksesta kokeilla ryhtymistä aikuismalliksi. Otin yhteyttä Studio Face -mallitoimistoon Tampereella ja he suosittelivat mallikansion tekemistä. Tein kansion ja huomasin pitäväni mallina olemisesta. Sen jälkeen olen ollut myös pari kertaa alusvaatekuvauksissa ajatuksena saada kokemusta erilaisista kuvauksista. Näitä valokuvaajien ottamia kuvia olen julkaissut myös Instagrammissa.

Eikä naisen haaveet pysähdy vain harrastamiseen.

– Tarkoituksena olisi saada mallintöitä. Aviomies on kannustanut alusta asti malliksi ryhtymisessä. Lapsilla sen sijaan on ollut hiukan enemmän totuttelemista asiaan.

Erityisesti kommenteissa ihaillaan Virtasen timmiä vartaloa.

– Miehiltä saamani palaute on ollut positiivista ja asiallista. Naisilta on tullut palautetta, että on hienoa ja kannustavaa nähdä, että on mahdollista olla hyvässä kunnossa näin keski-ikäisenäkin.

– Olen aina liikkunut paljon, mutta viimeiset vuodet olen pystynyt keskittymään omaan treenaamiseeni paremmin, koska lapseni ovat jo nuoria aikuisia. Treenini koostuu kuntosaliharjoittelusta, johon yhdistän toiminnallista harjoittelua ja painonnostoa. Lisäksi ohjaan ryhmäliikuntatunteja ja teen juoksulenkkejä. Minua on houkuteltu harkitsemaan osallistumista fitness-kisoihin. En koe lajia kuitenkaan omakseni, koska en halua näyttää niin "tiukalta", vaan terveen sporttisen naiselliselta.

Johanna Virtanen toimii personal trainerina ja voimavalmentajana sekä tekee myös hierojan töitä.