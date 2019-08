60-vuotias erikoissairaanhoitaja ajoi nuorena rallia ja kiertää nyt maata moottoripyörällä – "Olen aina ollut erilainen nuori"

Sinusta ei koskaan tule sairaanhoitajaa, tyrmättiin Milla Kuparisen ensimmäinen yritys sairaanhoito-oppilaitoksen pääsykokeissa. Toinenkaan kerta ei tärpännyt.

– Kolmantena vuonna tiesin, miten musteläiskätesteihin piti vastata.

Kuparinen arvioi, ettei heti päässyt sisään, koska ei täyttänyt stereotyyppisen sairaanhoitajan määritelmää.

– Olen aina ollut ”erilainen nuori”. Tein asiat eri tavalla kuin muut, rohkeaksi ja tomeraksi selviytyjäksi itseään kuvaileva, tänään 60 vuotta täyttävä Kuparinen toteaa.

Valmistumisen jälkeen Kuparinen meni töihin Keski-Suomen keskussairaalan sydänosastolle ja pian sydänvalvomoon, jossa vierähti 18 vuotta kolmivuorotyössä. Työ oli hänelle mieluisaa, sillä se vaati nopeaa toimintaa ja jatkuvaa kouluttautumista.

Kuparinen organisoi liuotushoitotutkimuksia, jotka mahdollistivat hoidon aloittamisen jo ambulanssissa.

Seuraavaksi hän selvitti omaisten kokemuksia tuen saamisesta ja esitteli tutkimustaan Suomen lisäksi eri puolilla Eurooppaa.

Vuonna 2000 hän perusti Hyvän Olon Piste -yrityksensä, joka tekee kotihoidon käyntejä, antaa toimintaterapiaa ja kotisairaalapalveluja. Kotisairaalapalvelun ansiosta kunta säästää sairaalapaikkakustannuksissa, eikä asiakkaan tarvitse esimerkiksi suonensisäisen hoidon takia maata sairaalassa.

Yrityksessä on kymmenen työntekijää.

Kuparinen valitsi yrittäjyyden voidakseen toteuttaa yksilöllisen hoidon arvoja.

– Hoidan asiakkaita niin kuin haluan itseäni ja läheisiäni hoidettavan, ja on ollut upeata kouluttaa nuoria samoihin arvoihin. Minulla on tarkka seula, ketä otan töihin, ja hän, joka tulee valituksi, on onnekas. Ottaisin heti yhden toimintaterapeutti-sairaanhoitajan töihin, sillä tälläkin viikolla olemme joutuneet tarjoamaan asiakkaille ei-oota.

Milla Kuparinen on juuri palannut kuuden viikon kesälomaltaan. Hän kiersi maata Yamaha 600 -moottoripyörällään.

– Sinkkureissulla Imatranajoissa ja Pohjois-Suomessa.

Lisäksi hän harrastaa ralleja. Tyttäriensä Sinin ja Jennin kanssa hän on kiertänyt kymmenen vuoden ajan muun muassa Jyväskylän MM-rallien useita erikoiskokeita.

Syntymäpäivänsä kunniaksi he lähtevät seuraamaan lokakuussa Katalonian MM-rallia Espanjaan. Ralli-innostus on perua nuoruudesta, jolloin hän ajoi itsekin rallia. Rahat autoonsa hän hankki työskentelemällä Tukholmassa pari vuotta Marabou-tehtaalla ja mielisairaalassa.

Kuparisella on viehtymys myös tavallisiin autoihin.

– Autoni pitää kääntää katseet. Isken heti silmäni uutuuksiin, sanoo kuparinvärisellä Toyota C-HR -hybridillä kruisaileva Kuparinen.

Elämänsä kovimpia koettelemuksia ovat olleet aviomiehen kuolema nopeasti edenneeseen syöpään vuonna 2007 sekä Kuparisen ja yrityksessään työskentelevien tyttäriensä vakava altistuminen homeelle yrityksen vuokratiloissa vuonna 2012.

Nyt Kuparinen sanoo nauttivansa jokaisesta päivästä.

– Teen töitä täysillä ja kohtaan vaikeita tilanteita, mutta lomillani – kymmenen viikkoa vuodessa – irrottaudun arjesta. Lisäksi käyn joka päivä uimassa järvessä tai kesämökillä joessa ja voimaannun elämän kauneudesta.

– Yksi elämäni kivijalka ovat tyttäreni ja toinen on parisuhde; kumppani on hakusessa, vaikka olen nauttinyt myös puolitoista vuotta kestäneestä sinkkuudesta. Ja yksi kivijalka on terveellinen Herbalife-ravinto sekä Herbalifen yhteisö.