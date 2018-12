66-vuotias ylilääkäri lenkkeilee työmatkansa Keski-Suomen keskussairaalalle joka päivä noukkien roskia – kilometrejä kertyy vuodessa toista tuhatta

Kello kuusi aamulla Raili Laru-Sompa painaa oven kiinni kotonaan Jyväskylän Lohikoskella ja lähtee juoksemaan. Vajaan tunnin kuluttua hän on perillä työpaikallaan Keski-Suomen keskussairaalassa. Lenkkivaatteet vaihtuvat valkoiseen takkiin ja osastonylilääkärin päivä sairaalan teho-osastolla alkaa.

Lääkintöneuvos Laru-Sompa, 66, juoksee työmatkansa mennen tullen, säässä kuin säässä. Joskus harvoin, kun työpäivän jälkeen on erityistä menoa, hän saa paluukyydin autolla mieheltään. Työmatkajuoksua kertyy päivittäin noin 13 kilometriä, toistatuhatta kilometriä vuodessa.

– Juokseminen alkoi 26 vuotta sitten kun olin täyttänyt neljäkymmentä. Viiden viikon kesälomalla huomasin painon nousevan kilon viikossa ja siitä säikähtäneenä aloin kiertämään Lohikosken pururataa. Lapset olivat tuolloin pieniä ja juokseminen tuntui vievän liian suuren osan vapaa-ajasta. Päätin, että alan juosta työmatkat, niin ei tarvitse varsinaisesti lenkkeillä sen kummemmin, Laru-Sompa kertoo.

Monia meistä ei saisi ulos juoksemaan aamukuudelta kirveelläkään uhaten, mutta Laru-Sompalle juokseminen aamulla on nautinto.

– Aamut ovat ihania. Luonto on kaunis ja kaupungissakin on hiljaista. On totta, että juostessa vapautuu mielihyvää tuottavia endorfiineja. Kun tulen töihin, on tunne, että olen tehnyt jo jotain. Koen myös kiitollisuutta siitä, että pystyn ja jaksan liikkua.

Laru-Sompa suostui kertomaan työmatkaharrastuksestaan siinä toivossa, että joku kenties saisi tarinasta kipinän liikkumiseen.

– Ihminen voi tehdä paljon terveytensä eteen. Säännöllinen liikunta jossain muodossa ja hyvät elämäntavat ovat jokaisen saavutettavissa. Omasta hyvinvoinnista pitää ottaa vastuuta.

Juokseminen on helppo harrastus: sitä voi tehdä lähes kaikkialla eikä se maksa mitään. Välineetkään eivät tule kalliiksi.

– Itse juoksin tavallisissa verkkareissa parikymmentä vuotta. Kun täytin kuusikymmentä, työkaverit ostivat minulle lahjaksi teknisen juoksuasun. Voi että se on ollut hyvä.

Juoksemisen lisäksi Laru-Sompa käy kuntosalilla, koska se on hyvä lihaskunnolle.

– Tiedän, että tämän ikäisen ihmisen pitää sitäkin harrastaa. Se on minusta vastenmielistä, käyn salilla väkisin.

Työmatkoillaan Laru-Sompa pitää juoksemisen ohessa tien varret puhtaana: hän kerää roskia. Säkin kanssa hän ei juokse, vaan kantaa roskat käsissään aina seuraavaan roskapönttöön.

Roskien kerääminen alkoi toistakymmentä vuotta sitten.

– Juokseminen oli jo niin helppoa, että piti saada siihen vaikeusastetta. Roskia kerätessä saa kyykkiä. Ja olen sillä lailla esteetikko, että minua todellakin häiritsee roskat. Ja ärsyttää, kun jotkut eivät viitsi laittaa roskiaan pönttöön, vaan heittävät ne siihen viereen.

Roskaajat saavat myös ymmärrystä.

– Kun lähden Lohikoskelta, pyörätien varressa ei ole yhtään roskista. Niitä on tien toisella puolella aina bussipysäkeillä, mutta eivät kaikki viitsi mennä sinne asti.

Roskapöntöt ovat lisäksi epäkäytännöllisiä. Niistä menee juuri ja juuri nyrkki sisään.

– Linnut repivät roskia, sitähän siinä yritetään estää. Jos parannusta haluttaisiin, roskiksia pitäisi olla huomattavasti tiheämpään ja mallina joku kannellinen systeemi. Nykyisiin ei isompia roskia saa mahtumaan ilman aikaa vievää taittelua.

Laru-Sompa on ollut vuodesta 1981 työssä keskussairaalassa ja yli kaksikymmentä viimeisintä vuotta vastannut tehohoidon päivittäisestä toteutuksesta. Työ on ollut vaativaa mutta mielenkiintoista: koskaan aamulla ei voi tietää, millainen päivästä tulee. Ensi vuonna Laru-Sompa jää eläkkeelle, mutta juokseminen ei jää.

– Olen tyytyväinen, kun saan hikoilla ja hengästyä. Tuskin lähden kuudelta matkaan, nukun niin kauan kuin nukuttaa. Eikä tarvitse juosta samoja reittejä.

Laru-Sompa on juossut kaksi kertaa maratonin kymmenen vuoden välein: 50- ja 60-vuotispäiviensä kunniaksi.

– Ajattelin, että voisihan se on olla kiva lapsenlapsille kertoa, että mummu on juossut maratonin. Ehkä juoksen kolmannen, kun täytän 70. Aika näyttää.