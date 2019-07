ABC-liikenneasemat ovat vallanneet Suomen, ja kohta niiden arjesta kerrotaan myös televisiossa – kävimme Vaajakoskella tutustumassa yhteen tv-sarjan näyttämöistä

Hyönteisiä tuulilasissa. Koiratreffit parkkipaikalla. Etätöitä läppärillä. Matkalukemisen hankkimista. Tätä ja paljon muuta tuli vastaan, kun kävimme katsomassa, millaista on arki Vaajakosken ABC:llä.

Meija Haluyi puhdistaa tuulilasia hitain, huolellisin lastan vedoin.

– Tuulilasi ei ole kovin likainen, mutta lasiin on tarttunut hyönteisiä, selittää äitinsä Reija Selin vieressä.

– Kävimme mummolassa, seuraavaksi menemme siskon luo Toivakkaan. Ajattelimme ostaa täältä tuliaisia.

– Koska en tykkää pysähdellä pidemmillä matkoilla, tankkaaminen jää viime tippaan. Kaupunkiajossakin tankkaan vasta, kun valo rupeaa vilkuttamaan; ihmisluonto on kai sellainen. Koskaan bensa ei ole kuitenkaan loppunut kesken ajon.

Marcin Szydłowskin Puola–Italia–Viro–Suomi -kierros on edennyt yli puolenvälin; Vaajakosken rekkaparkissa hän on raottanut auton ikkunaa ja pistänyt tupakaksi ennen auton starttaamista. Kun valokuvaaja on saanut kuvansa, mies käynnistää auton, määränpäänä Helsingin satama. Pian sen jälkeen hän pääseekin Puolan Olsztyniin perheensä luo. Neljä päivää lomaa, ja taas sama rundi. Rekkakuskin kokemuksella Szydłowski tietää, että Suomessa rahtarin työ sujuu.

– No problems. Italia: ok.

Mutta Venäjä...

– Big papers (ja pään pyöritystä).

Espoolaiset Essi Hänninen ja Markus Vainio ovat matkalla kotiin Karstulasta. Loma on lopuillaan.

– Päädyttiin burgereihin. Ne ovat ainakin tasalaatuisia. Nopeasti syödään, tankataan auto ja jatketaan matkaa. Kotiseudulla seuraan bensan hintoja ja tankkaan halvoissa paikoissa, mutta tien päällä ollessa en, kertoo Vainio.

Lieksasta lomareissulta tulossa olevat pitkäkarvaiset mäyräkoirat Lotte, Tinja, Märtha ja Saga haukkuvat innoissaan jackrussellinterrieri Ruutille, mutta tämä ei korviaan lotkauta tyttönelikolle, vaan pakenee parkkipaikan pensaiden taakse.

Eija-Inkeri Ruuskasen ja Riitta Rautiaisen koirat pääsivät seurusteluyritysten ohella pissalle, kakille ja jaloittelemaan. Ruuskanen ja Rautiainen keräävät lemmikkiensä jätökset pussiin ja jatkavat matkaa. Yleensä he käyvät pysähdystauolla hakemassa itselleen kahvit ja täydennystä eväsvarastoon.

Nuori mies istuu hälisevän ruokaravintolan puolella kuulokkeet päässä ja näyttää editoivan läppärillä jotain. Venyttelee välillä niskaansa. Saako häiritä, mitä teet, kuka olet?

– Joonas Rinne, teen asiakkaalle videota. Olen paljon tien päällä, ja nyt menossa Kuopioon. Töitä voi tehdä missä vaan, vaikka lounaan jälkeen ABC:llä. Ykkösjuttuni on 1 500 ja 800 metrin juoksu. Tavoitteenani on ensi vuoden EM-kisat. Urheilu on nyt tärkeintä, sen jälkeen tulee työ ja tietojärjestelmätieteen opiskelu.

Kiovalaiset veljekset Roman ja Viacheslav Gerasimenko istuvat ABC:n pihan ulkokehällä tupakalla. Saako ottaa kuvan? Tulkiksi tulee Viacheslavin poika Timor. Äitinsä haluaa kuitenkin ensin tietää, miksi ja mihin.

Lopulta saadaan vastauksia.

– Turist journey, Suomi, Ruotsi, Norja. Lapland.

– Hienoja maisemia, luontoa, kaupunkeja ja ihmisiä. Kohta tankataan autot, Timor Gerasimenko tulkkaa.

Liukumäkeä, pikaruokaa ja loppumatkaksi kirja.

– Olemme matkalla Lestijärveltä kotiin Espooseen, äiti Tiina Pieviläinen kertoo.

– Oli tarkoitus käydä hakemassa nopeasti ruokaa, mutta on tässä mennyt jonkin aikaa. Ostin myös kirjan, koska kännykästä loppui akku, enkä voinut kuunnella äänikirjaa. Lasten leikkipaikka on tärkeä silloin, kun on aikaa pysähtyä. Muuten se vain hidastaa, sillä 3,5-vuotias Jyri haluaa tehdä tuttavuutta leikkipaikan muiden lasten kanssa.

Uutta tv-sarjaa kuvattiin myös Vaajakosken ABC:llä

Nelosella alkaa uusi realitysarja ABC-liikennemyymälöiden työntekijöistä, asiakkaista ja heidän arjestaan. Sarja on kuvattu Vaajakoskella, Porissa ja Lohjalla. Jokaisessa jaksossa esittäytyvät tavisten ja kanta-asiakkaiden lisäksi monet julkisuudesta tutut ihmiset, kuten Gladiaattorikisaajat Aki ja Rita Manninen, laulaja Hanna Ekola sekä Temptation Island Suomi -ohjelman sinkut. Vaajakosken jaksoissa ovat mukana muun muassa muusikko Toivo Susi, klovni Dodo ja laulaja Katja Kätkä.

Liikennemyymälöissä tavataan myös tankotanssijoita, letkajenkkaajia, hevosmiekkailija, keksijä, Mr. Finland, maailman vahvin mies sekä kolme mummoa, jotka ovat ryhtyneet pin up -malleiksi.

20 jaksoa lähetetään maanantaista torstaihin 29.7. alkaen. Jaksot ovat nähtävissä myös Ruudussa.