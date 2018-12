Aarni Mikkola on tähtien meikkaaja, joka säkenöi itsekin estradilla drag queenina

Nuo kynnet. Niistä ei saa silmiään irti.

Aarni Mikkola on pukeutunut haastattelutapaamiseen hillitysti, mutta rakennekynsissä ei ole mitään hillittyä. Ne säkenöivät sinisen ja kullan sävyissä.

– Ne ovat ystäväni Elia Leinon tekemät, ja niitä täytyy huoltaa usein. Ne kuluvat, kun lotraan jatkuvasti veden ja kemikaalien kanssa, Mikkola sanoo.

Kynnet viuhuvat vimmatusti Mikkolan puheen tahdissa.

Puhetta tulee nopeasti ja paljon, sillä 26-vuotiaalle lahtelaissyntyiselle tapahtuu nyt kaikkea nopeasti ja paljon. Muutaman viime vuoden aikana hän on saanut vetää monta rastia elämänsä etappikarttaan:

Valmistuminen parturi-kampaajaksi Lahdesta, sitten meikkaaja-maskeeraajaksi Make Up For Ever Academysta Helsingistä. Työskentelyä Savonlinnan opperajuhlilla, Mamma Mia -musikaalissa, lukuisilla musiikkivideoilla, televisiokuvauksissa, lehdissä ja tunnettujen taiteilijoiden henkilökohtaisena meikkaajana. Yhteistyötä isojen meikkibrändien kanssa. Joko hengästyttää? Ei siinä vielä kaikki. Ponnahdus estraditaiteilijaksi, show-esiintymisiä lavalla ja televisiossa, vierailuja suosikkitubettajien kanavilla. Rasti ruutuun, rasti ruutuun, rasti ruutuun.

Mutta:

– Mulle ei ole ollut ikinä itsestään selvää, että pääsen tekemään asioita, joista olen unelmoinut. On liikuttavaa miettiä, miten tähän on päästy, Mikkola sanoo.

120 kilometriä on lyhyt matka, mutta jokin ihmeellinen rajapyykki Lahti-Helsinki-välille osuu. Se liittyy erilaisuuden hyväksyntään. Mikkola ei koskaan tuntenut mahtuvansa normaaliin Lahti-pojan muottiin, joka oli kovin ahdas.

– Olin tosi epävarma nuori, joka ei löytänyt omaa paikkaansa.

Mikkola pukeutui persoonallisesti, harrasti teatteria ja ihaili vahvoja naishahmoja kuten Kaija Koota ja Lea Lavenia. Oma perhe hyväksyi ja kannusti, koulu oli eri juttu.

– Koin aika rajua kiusaamista. Siihen ei oikein osattu puuttua, hän huokaa.

Entiset kiusaajat seuraavat nyt Instagramissa ja pyytelevät kahville.

– Se tuntuu hiukan kiusalliselta. Eivätkö he muista niitä tilanteita samalla tavalla kuin minä, Mikkola ihmettelee.

Muutto Lahdesta Helsinkiin oli kuin muutto toiselle planeetalle – sellaiselle, jossa saa olla hyväksytysti oma itsensä.

– Löysin itseni, oman porukkani. Olin ehtinyt kehittää suojakuoren, enkä aluksi osannut oikein edes ottaa hyväksyntää vastaan, hän sanoo.

Meikkaaja-maskeeraajan ura lähti nopeaan nousukiitoon, mutta jokin vimma oli vetänyt Mikkolaa myös esiintymään pienestä pitäen. Lapsuudenkodissa nähtiin usein keikkajulisteita, joissa tiedotettiin, että Aarni esiintyy lauantai-iltana olohuoneessa Yön kuningattarena. Geeneillä voi olla osuutta asiaan: Mikkolan isä soittaa Lahden kaupunginorkesterissa, mummo on oopperalaulaja.

Mikkolalle oli sanottu usein, ettei elämään mahdu kahta vahvaa osa-aluetta. Niin hän ajatteli itsekin, vaikka olikin osallistunut muun muassa Idols-karsintoihin.

Idols-tuomaristossa istunut Lauri Ylönen ehdotti tuolloin, että Mikkolan kannattaisi harkita drag queenin uraa, ja Idols-kokelas pahastui.

Vuonna 2016 drag pomppasi kuitenkin jälleen esiin. Ystävä halusi ilmoittaa Mikkolan Helsinki Drag Battleen, jossa kisasi myös alan nimekkäitä ammattilaisia.

– Minähän en mene minnekään mekko päällä, Mikkola tuhahti.

Mutta niin hän vain meni ja kehitti uhkean Jayden Mars -hahmon, joka DTM-ravintolassa järjestetyssä tapahtumassa voitti koko kisan. Yhtäkkiä kaikki loksahti kohdalleen.

– Olin aina kokenut, etten ole missään tarpeeksi. Mutta tässä oli kaikki! Sain käyttää maskeeraajan ammattitaitoani, olla estradilla ja esiintyä vahvana naishahmona!

Jayden Mars on itsevarma, viettelevä, lämmin ja helposti lähestyttävä. Hän uskaltaa sanoa sellaistakin, mitä Aarni ei.

– Itsevarmuus, jonka sain tuotua drag-hahmoon, vaikutti kokonaisesti itsetuntooni, Mikkola sanoo.

– Drag ei liity seksuaalisuuteeni. Minua vain kiinnostaa ilmentää vahvoja naisia teatterin keinoin, hän huomauttaa.

Voitosta lähtien Mikkola on tehnyt keikkoja Jaydenina ja ottanut haltuun myös tunnettuja naishahmoja. Esiintymislaukun kätköissä saattaa piileskellä vaikkapa Kaija Koon, Alman tai Adelen persoona.

Jaydenin hahmossa Mikkola on löytänyt myös tehtävän nuorten rohkaisijana omilla sosiaalisen mediaan kanavillaan sekä myös tuttujen YouTube -tähtien videoilla. Hän saa paljon riipaisevaakin palautetta.

– Ihmiset kertovat tarinoita omasta elämästään. Kysyvät, mitä voisi tehdä jos on joutunut kiusaamisen kohteeksi tai jos kotona on vaikeaa.

Ensi vuonna koittaa Mikkolan tähän asti kutkuttavin haaste drag queenina. Projektin syntysanat lausui suomalaisen drag-taiteen pioneeri Pola Ivanka eli Mika Tepsa, joka ilmoitti kollegoilleen:

– Hei tyypit, me tehdään Drag-leidit lavalla!

Leidit lavalla oli vuosia sitten Lea Lavenin, Marion Rungin, Katri Helenan ja Paula Koivuniemen projekti. Nyt showkiertueelle lähtevät heidän drag-hahmonsa. Dragtaiteilijat käsikirjoittavat shown ja myös laulavat itse.

Mikkola on Marion. Hän on myös toiminut alkuperäisen Marionin henkilökohtaisena meikkaajana jo neljä vuotta.

Kauneusammattilaisen tai drag queenin elämän voisi kuvitella olevan yhtä glamouria.

– Äiti käski sanoa tässä haastattelussa, että minä olen myös antanut yksityiselämästäni tosi paljon tälle uralle, ja tottahan se on. Minulla ei ole ollut vuosiin pitkää parisuhdetta.

Glamourin kääntöpuoli on sekin, että samettista ihoa ja loistavia silmiä loihditaan välillä siivouskomerossa tai hotellin invavessassa. Musiikkivideokuvaukset saattavat kestää 18 tuntia putkeen.

– Ei silloin sanota kahden tunnin jälkeen, että ”mun jalkoihin vähän sattuu”, Mikkola nauraa.

– Sitä jaksaa, kun rakastaa sitä mitä tekee.

Aarni Mikkola Instagramissa: @artistrybyaarni ja @jaydenmarsofficial.

Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran Etelä-Suomen Sanomissa 6.10.2018.

Juttu on julkaistu myös Keskisuomalaisen joulupäivän laajassa näköislehdessä 25.12. Lue koko näköislehti tästä.