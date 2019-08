"Aiheitani ovat rock’n’roll-elämä ja rakkaus" – elektropop-artisti tähtää ulkomaille

Elektropop-artisti Attack in the 26th Zone seisoo rajapyykin kynnyksellä. Hän on lähdössä keikoille ensimmäistä kertaa kotikaupunkinsa Tampereen ulkopuolelle. Se tapahtuu keskiviikkona 7. elokuuta, kun hän saapuu Pub Juomaan Jyväskylään.

Monet muusikkokonkarit ovat kertoneet jälkeenpäin, että reviirin laajentaminen tutuista ympyröistä on tuntunut uran alussa ensimmäisiltä isoilta askelilta.

Attack in the 26th Zone on hänkin innoissaan.

– Aloitin keikkailun viime vuonna Tampereella, ja on tosi kiva päästä uusiin kaupunkeihin. Toistaiseksi on sovittu keikat Jyväskylään ja Helsinkiin. Olisi kiva päästä pian myös Pohjois-Suomeen.

Eräässä mielessä Attack in the 26th Zonen – ja monen muun hänen ikätoverinsa – tilanne reviirin laajentamisessa on erilainen kuin konkareilla aikoinaan. Digitaalisuuden ansiosta Attack in the 26th Zonen musiikki on jo ehtinyt kulkea pitkälle, vaikka itse artisti vielä ei.

– Jakelukanavat ovat maailmanlaajuisia. Mun musiikkia on kuunneltu enemmän ulkomailla kuin Suomessa. Ehkä siihen liittyy se, että teen elektropoppia ja englannin kielellä.

Tamperelainen toivoo itselleen matkalippuja myös huomattavasti kauemmas kuin Jyväskylään (150 km) ja Helsinkiin (180 km).

– Tähtään ulkomaille. Ensimmäinen miksaajani Finnvox-studiossa sanoi, että mun yleisö on siellä. Aloin ajatella tekemistäni sitä kautta. Mutta tosi mukavaa, että minut huomataan kotimaassakin.

Attack in the 26th Zone opiskeli Tampereen yliopistossa musiikintutkimusta. Tuore maisteri on toistaiseksi julkaissut omakustanteisia singlejä musiikkivideoineen.

Hän on tekemisissään omavarainen. Sävellykset, sanoitukset ja sovitukset syntyvät yksin.

– Kun teen elektropoppia, puuhailen paljon koneiden ja laitteiden kanssa itsenäisesti. Joskus aiemmin olisin halunnut soittaa bändissä, mutta huomasin, miten kätevää tietokoneella on tehdä musiikkia. Sain hienoja biisejä aikaiseksi nopeasti.

Keikkailu on hyvää vastapainoa tekijänkammiolle.

– Keikat, jotka olen tehnyt, ovat olleet tietyllä tavalla harjoituksia. Olen halunnut testata yleisön edessä, miten se toimii, mitä olen harjoitellut kotona päivät pitkät.

Attack in the 26th Zone ei tarkoita tällä luonnosmaisuutta, vaan asennoitumista.

– Ajattelen vieläkin, että tietyllä tavalla harjoittelen. On kiva esiintyä harjoitellen, jotta en ota liian vakavasti. Se on mukavampaa kuin treenaaminen yksin.

– Rennolla meiningillä.

Kappaleissaan Attack in the 26th Zone käsittelee painavia asioita.

– Aiheitani ovat rock’n’roll-elämä ja rakkaus. Elämässä on kaikenlaisia tragedioita, ja ne liittyvät noihin molempiin.

Attack in the 26th Zone sanoo, että hänen tekemiseensä liittyy sen mysteerin pohtiminen, miksi niin moni laulaja ja muusikko on kuollut 27-vuotiaana.

– Artistinimeni tulee siitä.

27-vuotiaina ovat kuolleet esimerkiksi Jimi Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain ja Amy Winehouse.

Attack in the 26th Zone on ylittänyt kyseisen iän. Taiteilijanimensä suojissa pysyttelevä artisti sanoo, että hänenkin elämässään on ollut tragediaa.

– Olen kiivennyt yhteiskunnan pohjalta pitkän matkan toiseen ääripäähän. Tai ainakin itse koen nyt olevani huipulla. Aion käsitellä tätä aihetta tulevalla levylläni.