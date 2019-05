Aina ei onnistu mestarikaan: Tässä ovat luontokuvaaja Jussi Murtosaaren mustat hetket – ja kuvat

Utö 28.9., illansuu.

Punarinta istuu upeasti syksyisellä pihlajanoksalla. Lintu tähtäimeen ja nopea laukaisu.

Aivojen antama käsky saa sormen koukistumaan, mutta on muutaman sadasosan myöhässä. Lintu oli jo liikkeessä. Ilta on jo alkanut hämärtyä ja suljinaika ei riitä alkuunkaan pysäyttämään vilkasta siivekästä.

Näin käy valitettavan usein. Kameroiden tai objektiivien parhaatkaan kuvanvakaajat tai tukevimmatkaan jalustat eivät auta kohteen itse aiheuttamaan liike-epäterävyyteen. Näitä läheltä piti -tilanteita lienee jokaisella kuvaajalla aina tuskastumiseen asti.

Jyväskylä 4.6., aurinkoinen iltapäivä.

Täpläpapurikko lentää kuusikoissa alkukesällä. Olen paikalla uuden kameran kanssa ja päätän kokeilla niin sanottua helppoa valotuksen korjausta, jossa tarvitsee vain pyörittää kiekosta haluttuun suuntaan plussaa tai miinusta.

Kotona säädön helppous paljastaa karun totuuden. Olen jossain alkuvaiheessa huomaamattani asettanut säädöksi kolmen aukon alivalotuksen. Aivan mahtavaa. Ihan kuin olisin kuvannut lentävää päiväperhosta keskellä yötä.

Pitkällisen työstön jälkeen raakakuvista saa kaivettua jotain etäisesti kuvia muistuttavia otoksia. En ole kyseistä helpposäätöä käyttänyt sen koommin. Yleensä oppi meneekin parhaiten perille kantapään kautta: tärkeää on ottaa oppia virheistään ja välttää niitä.

Keuruu 10.9.2017, pilvinen iltapäivä.

Päivän aikana Keurusselältä on kantautunut tietoa järvellä oleskelevasta tiiralokista. Se on arktinen harvinaisuus, jota ei nähdä Suomessa läheskään joka vuosi. Ja nyt asialla on vieläpä vanha lintu.

Kaukainen vieras on kerännyt ihailijoita etelää myöten. Rantaan saavumme muutaman sadan metrin kävelyn jälkeen. Lintu on kuulemma paikalla ja istuu kivellä, joten ensimmäinen tunne on helpotus.

Seuraava tieto on kuitenkin kylmää vettä niskaan. Lepokivi on lähes kilometrin päässä, keskellä järven selkää. Hahmotan otuksen vaivoin jonkun lintuharrastajan kaukoputkella. Otan kuvankin, kun kerran paikalla olen.

Rannassa lentää muutama pikkulokki. Tilanne on kuulemma ollut muuttumaton jo pitkään. Niinpä tunnelma laskee pohjalukemiin.

Vartin päästä joku huomaa selältä lähestyvän veneen, jonka reitti menee aika läheltä lintua. Hetken päästä tiiralokki kohaakin siivilleen ja suuntaa suoraan pikkulokkien seuraksi. Kymmenessä minuutissa kaikki paikallaolijat saavat haluamansa kuvat.

Nyt oli lopulta onni myötä, mutta näin ei tapahdu suinkaan aina. Toisinaan pitääkin ymmärtää antaa periksi, ja aina myös huomioida kohteiden hyvinvointi.

Luontokuvaus on periaatteessa helppoa. Pitää vain olla oikeaan aikaan oikeassa paikassa toimivien laitteiden kanssa. Sen jälkeen loppu on kuvaajasta itsestään kiinni.

Onnistumiseen pääsee tuntemalla kalustonsa, olemalla ahkera retkeilijä ja tuntemalla riittävästi luontoa. “Ahkeruus kovankin onnen voittaa” onkin hyvin alaan sopiva sanonta.

Kukaan ei kuitenkaan onnistu aina ja se pitää muistaa. Lintubongarit käyttävät yritetystä, mutta näkemättä jääneestä linnusta termiä hylsy ja mitä harvinaisempi on missaus, sitä parempi hylsy. Tässä sarkasmissa on pientä yhtymäkohtaa myös epäonnistuneisiin tai saamatta jääneisiin kuviinkin.